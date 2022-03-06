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Карты American Express прекращают работу в России

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Компания American Express сообщила, что приостанавливает операции в России. Выпущенные за границей карты American Express не будут работать в РФ, российские — за границей. Решение принято из-за ситуации на Украине.

«В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в торговых точках или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express»,— пишет компания 6 марта.

«Мы также прекращаем все бизнес-операции в Белоруссии. Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы предприняли, включая прекращение наших отношений с банками в России, на которые повлияли санкции США и международных правительств»,— говорится в сообщении American Express.

В воскресенье международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что ограничивают работу в России. Внутри страны российские карточки Visa пока будут работать, за границей — уже нет. В России карты систем будут работать до истечения срока действия.

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Комментарии (5)

X-кот
Dmitry Antonov Путин никогда не отступает, особенно если что-то пошло перпендикулярно. Обычно все усугубляется. Поэтому дергаться смысла уже нет. Оглянемся через 2-3 месяца, если конечно они у нас будут.
AGP
Ну, как же лапу не задрать на столбик, если прочие задирают? Америко- и европацаны не поймут.
VKuser4069393
В России за пару дней исчез класс паразитов, живших за госсчет. Эффективная борьба с коррупцией. Спасибо за санкции. С американ экспресс так просто здорово придумано.
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