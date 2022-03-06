Карты American Express прекращают работу в России

Компания American Express сообщила, что приостанавливает операции в России. Выпущенные за границей карты American Express не будут работать в РФ, российские — за границей. Решение принято из-за ситуации на Украине.
«В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в торговых точках или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express»,— пишет компания 6 марта.
«Мы также прекращаем все бизнес-операции в Белоруссии. Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы предприняли, включая прекращение наших отношений с банками в России, на которые повлияли санкции США и международных правительств»,— говорится в сообщении American Express.
В воскресенье международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что ограничивают работу в России. Внутри страны российские карточки Visa пока будут работать, за границей — уже нет. В России карты систем будут работать до истечения срока действия.