Карты American Express прекращают работу в России

Компания American Express сообщила, что приостанавливает операции в России. Выпущенные за границей карты American Express не будут работать в РФ, российские — за границей. Решение принято из-за ситуации на Украине.



«В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в торговых точках или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express»,— пишет компания 6 марта.

