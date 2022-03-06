"В ближайшие дни Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все транзакции Visa. После завершения все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации", - говорится в заявлении Visa 5 марта.
Visa и Mastercard ограничивают работу в России. Внутри страны их российские карточки пока будут работать, за границей - уже нет
Две крупнейшие платежные системы - Visa и Mastercard объявили о начале ограничений работы в России.