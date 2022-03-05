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ВТБ увеличил за последнюю неделю выпуск пластиковых карт «Мир» на 15%, а цифровых — в 5 раз

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Интерес клиентов к картам «Мир» среди клиентов банка ВТБ значительно вырос за последнюю неделю. По сравнению с предыдущей неделей выпущено на 15% больше обычных карт, а спрос на цифровые карты, которые оформляются через мобильное приложение, вырос в 5 раз.

Как сообщает пресс-служба банка, всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил 11,8 млн национальных платежных карт.

При этом в банке отмечают, что на территории России по-прежнему работают банковские карты ВТБ всех платежных систем — Visa, Mastercard и «Мир». Все операции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт, поэтому клиенты могут совершать операции в любых торговых точках, подчеркнули в банке.

В банке также отметили, что растет и доля транзакций розничных клиентов по национальным платежным картам — за неделю она увеличилась с 22% до 27% в обороте, а по количеству операций — с 26% до 34%, то есть каждая третья покупка совершается по карте «Мир».

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