ВТБ увеличил за последнюю неделю выпуск пластиковых карт «Мир» на 15%, а цифровых — в 5 раз

Интерес клиентов к картам «Мир» среди клиентов банка ВТБ значительно вырос за последнюю неделю. По сравнению с предыдущей неделей выпущено на 15% больше обычных карт, а спрос на цифровые карты, которые оформляются через мобильное приложение, вырос в 5 раз.

Как сообщает пресс-служба банка, всего с момента начала эмиссии ВТБ выпустил 11,8 млн национальных платежных карт.

При этом в банке отмечают, что на территории России по-прежнему работают банковские карты ВТБ всех платежных систем — Visa, Mastercard и «Мир». Все операции внутри страны обрабатываются Национальной системой платежных карт, поэтому клиенты могут совершать операции в любых торговых точках, подчеркнули в банке.