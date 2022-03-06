Карты Visa и Mastercard будут работать в России до истечения срока действия

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России до истечения срока действия, сообщает 6 марта Центральный банк России.
Национальная система платежных карт продолжит обрабатывать операции по ним, санкции на них не повлияют. Средства клиентов находятся на счетах, привязанных к картам, ими можно рассчитываться или снимать со счета. «В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту «Мир» для тех стран, где она принимается», — сообщили в пресс-службе регулятора. Сообщается, что расчеты картой «Мир» возможны в Турции, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
Банк ВТБ, который попал под самые жесткие санкции, также продолжает обслуживание карт Visa и Mastercard в России. «Решение иностранных платежных систем никак не повлияет на обслуживание клиентов ВТБ на территории России. Все транзакции по картам Visa и Mastercard, в том числе оплата и снятие наличных, по-прежнему доступны, за исключением использования сервисов PAY и оплаты товаров и услуг в иностранных торговых точках», — заявили в банке.