Минтранс предложил подключить электросамокаты к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Она используется для реагирования при ДТП

Министерство транспорта России разработало пакет поправок к федеральному закону «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», расширяющий функции госсистемы. В настоящий момент она применяется лишь для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия, но ведомство предлагает подключить к ней беспилотники, малые воздушные суда и электросамокаты.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «активно прорабатываются» вопросы использования системы для мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники, включая беспилотные воздушные суда, регулирования скорости средств индивидуальной мобильности, куда относятся и электросамокаты, в пешеходных и других «медленных» зонах.