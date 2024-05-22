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    Минтранс предложил подключить электросамокаты к системе ЭРА-ГЛОНАСС. Она используется для реагирования при ДТП

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    Министерство транспорта России разработало пакет поправок к федеральному закону «О Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», расширяющий функции госсистемы. В настоящий момент она применяется лишь для экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия, но ведомство предлагает подключить к ней беспилотники, малые воздушные суда и электросамокаты.

    В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «активно прорабатываются» вопросы использования системы для мониторинга движения и состояния различных видов транспортных средств и техники, включая беспилотные воздушные суда, регулирования скорости средств индивидуальной мобильности, куда относятся и электросамокаты, в пешеходных и других «медленных» зонах.

    Помимо этого, предлагается использовать систему для сбора и обработки телеметрических данных, которые генерируют системы мониторинга состояния водителя, и включить в систему больше данных о местоположении границ улично-дорожной сети, населённых пунктов, особо охраняемых зон и информацию по оснащению разных транспортных средств спутниковой навигацией.

    Ранее правительство РФ отменило обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС для авто из-за границы.

    В ГИБДД Петербурга рассказали «Фонтанке», как фиксировать ДТП с электросамокатом.

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    ЭРА-ГЛОНАССЭлектросамокатыДТПМинтранс
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