Правительство РФ отменило обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС для авто из-за границы

В России временно отменили обязательное требование по оснащению автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». В условиях дефицита модулей это существенно позволит сэкономить тем, кто ввозит машины из-за границы.



Как сообщили в правительстве РФ 16 июля, упрощенный порядок регистрации автомобилей, когда не надо будет ставить ЭРА-ГЛОНАСС, ввели до 1 февраля 2023 года. До этого момента для ввоза в Россию и постановки автомобиля на учет в ГИБДД система будет не нужна. За время отсрочки компании — производители систем вызова смогут перенастроить логистические цепочки на фоне перебоев с поставками комплектующих.

