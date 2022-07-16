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    Правительство РФ отменило обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС для авто из-за границы

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    В России временно отменили обязательное требование по оснащению автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». В условиях дефицита модулей это существенно позволит сэкономить тем, кто ввозит машины из-за границы.

    Как сообщили в правительстве РФ 16 июля, упрощенный порядок регистрации автомобилей, когда не надо будет ставить ЭРА-ГЛОНАСС, ввели до 1 февраля 2023 года. До этого момента для ввоза в Россию и постановки автомобиля на учет в ГИБДД система будет не нужна. За время отсрочки компании — производители систем вызова смогут перенастроить логистические цепочки на фоне перебоев с поставками комплектующих.

    «Фонтанка» писала, что установку системы ГЛОНАСС на подержанное авто из Европы в данный момент стоит примерно 120 тысяч рублей.

    Накануне глава Минпромторга и новоиспеченный вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что производство легковых автомобилей в России в 2022 году может сократиться примерно на 50%.

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