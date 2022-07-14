Походи по рынку! Как сэкономить на покупке машины в Европе

Редакция «Фонтанки» узнала, действительно ли выгодно приобретать авто за рубежом, сколько придется за это заплатить, как переместить покупку из пункта ЕС в пункт РФ и сколько на этом можно сэкономить.

В России цены на автомобили стремительно растут, а значит, заграничный рынок подержанных машин становится для нас всё привлекательнее. Потенциальных автовладельцев часто пугают большие траты на таможенные пошлины и бюрократия, которые отбивают желание самому заморачиваться с импортом.



«Фонтанка» сравнила цены «там, у них» с нашими. Если брать самую выгодную для ввоза возрастную категорию 3–5 лет, разница действительно весьма ощутимая.

Покупка машин более старых или совсем новых сильно нивелирует разницу в цене из-за повышенных пошлин. К примеру прямо сейчас на стоянке автодилера в Иматре стоит превосходно сохранившийся экземпляр семейного семиместного Renault Grand Espace 2010 года в отличной комплектации — всего 5 999 евро . В наших широтах это редкий зверь — на всю страну сейчас есть лишь два-три варианта примерно тех лет, все в районе миллиона. Профит! Правда, только пошлина, без дополнительных расходов, на эту машину превысит 580 тысяч рублей, и сделка уже не кажется такой выгодной.

Легендарный Volkswagen Golf 2012 года с бензиновым двигателем 1,2 литра на автомате в Финляндии можно отыскать за те же, считай, символические 5 999 евро . К слову, в Германии почему-то дешевле такую машину найти не удалось. Но пошлина, даже с учетом небольшого мотора, будет под 250 тысяч рублей. А в Москве такой же выставлен на продажу за 540 тысяч рублей с предложением небольшого торга. Этот вариант, разумеется, окажется дешевле, с учетом всех дополнительных расходов. Есть определенный смысл искать редкие машины в средней ценовой категории. К примеру, на финских досках объявлений есть приличного вида BMW 335 — трехлитровый, с 313 л.с . Стоит 26 890 евро . Пошлина на него будет впечатляющей, под 900 тысяч рублей. А в Петербурге примерно такой же есть за 3,1 миллиона . И тут уже придется балансировать, чтобы везти было не дороже: выискивать евро подешевле, экономить на доставке и сервисных услугах.



Не в деньгах счастье Однако смысл в самостоятельной покупке автомобиля за границей не только в экономии. В отличие от России, за границей куда более широкий выбор моделей и марок машин. К примеру, у нас как класс исчезли новые «Форды» — официальные дилеры продают только коммерческую технику. И хотя раньше Focus был поистине народной машиной, занимая верхние строчки в рейтинге продаж, теперь найти его в свежем виде у нас нереально. Двух-трехлетний «Фокус» будет стоить от 3 миллионов и будет именно импортированным. И у тех, кому кровь из носу нужен именно Ford, других вариантов нет.

Большая проблема на нашем рынке с любимыми в народе машинами с кузовом «универсал», а также с недорогими семиместными моделями. Для семей хотя бы с четырьмя детьми отечественный автопром, даже импортозамещенный, предлагал либо «Лады Ларгус», либо какие-то совсем дорогие варианты в районе трех миллионов и дороже. «Универсалы» официальные дилеры продавали, но в очень ограниченном количестве и, как правило, под заказ. Всего этого добра полно на германских, польских, литовских, финских и многих других площадках.



К тому же в нашей стране традиционно высокое уважение к качеству подержанных машин «оттуда». В народе бытует мнение, что идеальные заграничные дороги, отсутствие на них соли и бережное отношение к самим автомобилям гарантирует отсутствие проблем с их эксплуатацией, по крайней мере, на первое время. Ярлык «без пробега по РФ» всё ещё воспринимается как некий эталон качества, хотя, разумеется, нарваться на убитую в службе такси машину из Германии или со скрученным в Литве пробегом — так себе радость.



До сих пор возить оттуда машины было уделом лишь очень уверенных в себе людей или профессиональных участников рынка. Сейчас же, когда предложение стремительно сжимается, а цены растут, возможно, освоить эти навыки могут и более широкие слои автолюбителей.

Насколько дешевле за бугром



В близкой к Петербургу Финляндии цены на б/у автомобили очень соблазнительные: на отдельные марки машин разница с российским подержанным автомобилем с «Авито» доходит до 140 % . Особенно цена отличается на уже значительно подержанный транспорт. Например, Mazda 6 2009 года в России обойдется примерно в 880 тысяч рублей, а в Финляндии ее, да еще с меньшим пробегом, можно найти за 4,990 тысячи евро (309 тысяч рублей по нынешнему курсу).



Сэкономить на более свежих авто желающим прокатиться до Финляндии тоже удастся: Volkswagen Polo 2020 года выпуска «у них» — 13,9 тысячи евро (868 тысяч рублей), а на отечественном «Авито» самый дешевый такой — 1,2 млн рублей. С машинами подороже ситуация еще приятнее: Volvo XC40 2019 года в Финляндии можно найти за 33,4 тысячи евро (2,074 млн рублей), а в России они почти на миллион дороже.



Автопарк б/у машин из Германии тоже радует ценами: Kia Ceed 2018 года обойдется 14 тыс. евро (869,4 тысяч рублей), а в России ее можно найти минимум за 1,3 млн рублей, немецкая Skoda Octavia 2018 года стоит 10,4 тысяч евро (645 тыс. рублей), а такая же б/у машина на Авито — 1,185 млн рублей, Kia Sportage 2019 года — 15,2 тысячи евро (949 тыс. рублей) против 1,551 млн рублей.



Выгодные предложения на российском б/у рынке автомобилей, конечно, есть. Например, Kia Ceed 2012 года можно встретить всего за 300 тысяч рублей. Но, разумеется, есть подвох — за такую цену продают машину после трех ДТП. В Финляндии такой экземпляр но «без истории» продают на 150 тысяч дороже на наши деньги. Nissan Tiida 2010 года с боевыми ранениями тоже можно найти всего за 345 тысяч, на 154 тысячи дешевле целой финской. Но, кажется, в этом случае есть смысл переплатить.



Подвоха нет, но есть загвоздка



Казалось бы, зачем в таком случае искать себе четырехколесного друга среди соотечественников, если иностранцы обходятся дешевле, да еще и часто продаются с меньшим пробегом и повреждениями. Однако автомобиль недостаточно просто перегнать с территории другой страны, предварительно получив визу и загранпаспорт. Доставить купленный автомобиль через таможню — целое искусство, да еще и затратное.



Платить придется много даже без учета пошлины. Утилизационный сбор, размер которого зависит от возраста автомобиля, таможенный сбор за обработку документов, деньги за оформление необходимых документов и за установку системы ЭРА-ГЛОНАСС. Размер же таможенной пошлины сильно зависит от года выпуска автомобиля, его цены, а также мощности и объема двигателя. При этом пошлина в ряде случаев может быть больше стоимости самого автомобиля.



Один из петербургских брокеров рассчитал редакции «Фонтанки», сколько придется потратить на покупку финской Kia Rio 2018 года по изначальной цене 12 890 евро (800 тыс. рублей). На таможенное оформление уйдет 3100 рублей, на таможенную пошлину — 245,8 тысяч рублей, еще 20 тысяч — на утилизационный сбор. За склад временного хранения придется отдать еще 8 тысяч рублей, а за оформление СБКТС и установку системы ГЛОНАСС — примерно 120 тысяч рублей. Итого затраты на то, чтобы переместить автомобиль из пункта А в пункт Б составят 368 тысяч рублей (если вы сами будете ее перегонять). Конечная стоимость Kia будет 1,168 млн рублей, в то время как авто этой же марки на Авито можно найти за 1,3 млн рублей.



Например, Mercedes-Benz ML 2012 года выпуска в Финляндии будет стоить 22,9 тысяч евро (1,427 млн рублей), а в России его среднерыночная цена — 2,1 млн рублей. Затраты только на таможенную пошлину и утилизационный сбор будут около 650 тысяч рублей.

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Как сэкономить на импорте машины



Однако ставить крест на затее покупки автомобиля за границей рано: к примеру, на немецком авторынке, есть настолько выгодные предложения, что автомобиль со всеми таможенными пошлинами и взносами обойдется все равно дешевле, чем аналогичный с Авито.

Чтобы удостовериться, что сделка получится выгодной, можно рассчитать свои затраты на калькуляторе растаможки автомобилей, которые можно быстро найти в интернете. Брокеры, занимающиеся растаможкой машин, советуют доверять калькулятору на сайте TKS.RU, так как другие могут рассчитывать объем пошлины по старым ставкам.



Главная хитрость в расчете пошлины — чтобы купить не слишком новый и не слишком старый автомобиль. Согласно таможенным тарифам , машины возрастом до трех лет оцениваются по каталожной цене, и от нее берется либо 52%, либо 48%. Есть подводный камень: эти ставки в любом случае будут не менее 2,5 евро за 1 см3 двигателя за самые дешевые машины. К примеру, если по каталогу машина оценивается в 15 тыс. евро, ставка за нее будет уже не менее 3,5 евро. А если 25 тысяч, то все 5,5 евро за кубический сантиметр.



Куда выгоднее брать машины возрастом от 3 до 5 лет. Их таможенная пошлина определяется уже только по объему двигателя, независимо от цены. Минимальная ставка — 1,5 евро за 1 куб.см — начисляется за машины с объемом двигателя менее 1 литра. До 1,5 литров — 1,7 евро за кубический сантиметр, до 1,8 литра — 2,5 евро. И так далее до «более 3 литров», за которые берут по 3,6 евро за «кубик».

Машины старше 5 лет — в среднем уже в два раза дороже за каждый кубический сантиметр двигателя. Поэтому брокеры рекомендуют именно диапазон 3–5 лет, что, в целом, согласуется с ожиданием большинства желающих купить себе машину за границей.



Брокеры



Если препятствия на пути к импортной машине вас не пугают, то варианта два: заняться подготовкой документов самостоятельно или обратиться к таможенному брокеру. Таможенные брокеры берут на себя всю подготовку документов и оформление машины в течение нескольких дней, взимая за это дополнительную плату.



Например, один из крупнейших брокеров на рынке города предлагает за документальное сопровождение, таможенный досмотр, предоставление склада временного хранения для таможенного досмотра, кнопку ЭРА-ГЛОНАСС (прим.редакции –терминал для автоматического информирования экстренных служб об аварии), СПБКТС (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) и ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства) 230 тысяч рублей. Сейчас цены на растаможку автомобиля могут расти из-за дефицита недешевых кнопок ЭРА-ГЛОНАСС, на которые завышают цены сертификационные органы, рассказали брокеры.



«Поберегите нервы. Лучше найти брокера, который устроит вас по всем параметрам, и довериться ему. Если заниматься документами самостоятельно, то это выйдет не сильно дешевле, чем оформление необходимых бумаг с помощью профессионалов. При этом вам придется еще и самостоятельно найти сертификационный орган, и не факт, что у него будет достаточно компетенции и он сможет правильно оформить СПБКТС», — порекомендовали брокеры.



Для отчаянных и отважных



Тех, кто решит сэкономить на услугах брокера, ждет путь более тернистый.



Во-первых, нужно будет сообщить о своем намерении ввезти автомобиль в Россию в ближайшем таможенном органе и внести туда таможенный депозит, размер которого должен покрыть все таможенные расходы. Через пару дней нужно получить таможенную расписку и гарантийный сертификат, с которым уже можно будет отправляться за границу.

Также продавец автомобиля должен будет открыть экспортную декларацию, которая свидетельствует, что автомобиль покидает территорию Евросоюза. Проверить при пересечении границы могут и страховку: она легко оформляется онлайн в представительстве страховой компании за рубежом или на границе.



Проверка документов проводится на специальной площадке в присутствии водителя. Сотрудник таможни должен убедиться в достоверности данных из декларации, а если он обнаружит нарушения правил ввоза авто или засомневается в подлинности документов, то машину отправят на склад временного хранения, пока все документы не перепроверят.



Окончательное таможенное оформление будет происходить уже в таможне по месту жительства, а не на границе. Там снова нужно предъявить копии документов на автомобиль, таможенную расписку, гарантийный платежный сертификат и декларацию по форме ТД-6.



Сертификат СПБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) оформляется после установки кнопки ГЛОНАСС (это тоже обязательно) уже на территории России, поэтому забрать у продавца нужно будет только договор купли-продажи, бриф (прим. редакции — тех. паспорт европейского образца) и транзитные номера.



Однако если вы предпочли отказаться от брокерских услуг, то найти службы и сертификационные орган для оформления этих документов и ПТС (сейчас он в электронном виде), придется самостоятельно. Имейте в виду, что от границы вам надо следовать только и строго на специальную стоянку для оформляемых машин. Просто ездить на ней будет нельзя. Стоимость стоянки тоже придется включить в расходы.

А дальше, как говорится, есть варианты. Еще недавно получить СПБКТС можно было лишь отправив в лабораторию фотографии машин с определенных ракурсов. Это, разумеется, было нарушением, но практика была распространена. Теперь же компании, которые предоставляют «под ключ» услугу СПБКТС + кнопка ГЛОНАСС + электронный ПТС, предупреждают: надо обязательно физически везти машину в лабораторию. Таких специализированных лабораторий в Петербурге немного, самая известная — на Витебском проспекте.

Вот так вот сходу специалисты сертификационных компаний назвали корреспонденту цифру 86 тысяч рублей — не зависимо от стоимости, возраста и марки машины. Это все вместе. Но предупредили: если у машины экологический класс Евро3 и ниже — никаких шансов оформить ее нет. Только Евро4 или Евро5. Другое возможное препятствие — утрата какого-либо шильдика или таблички с указанием данных о машине — номера двигателя, VIN и пр. Все, что должно быть штатно установлено, обязательно нужно предъявить, и оно должно легко читаться.



Второе: надо обязательно везти в лабораторию: «Наш специалист будет ходить вокруг машины, осматривать, ставить на стенды, проверять тормоза и прочее». Но если прямо очень сильно не хочется, за небольшую дополнительную плату («за риск») нам, так и быть, предложили. Хотя, пользоваться такими предложениями все же не стоит.



Брокеры подсказали и отдельный лайфхак. Дело в том, что в принципе, как и за любой другой товар, купленный в ЕС и вывезенный за его границы вы можете просить возмещения НДС. В Германии это 19%, а в Финляндии все 24%. То есть, вообще-то речь о немаленькой сумме. В теории, если правильно заполнить все документы при пересечении границы, информация о его фактическом вывозе автоматически попадет от таможенников в налоговую службу страны, где вы покупали машину. И через какое-то время решение о выплате денег будет принято.

Затем в теории вы можете либо сами обратиться за получением этих денег, либо предварительно указать при оформлении покупки свой банковский счет, куда будет направлен платеж. Понимаете, в чем подвох, да? В нынешних условиях получать от немецкого или финского госоргана деньги на российский счет опять же в теории можно, но лучше не рисковать.

