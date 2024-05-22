Число состоятельных клиентов в российских банках за год выросло в полтора раза

Количество клиентов российских банков с капиталом от 100 млн рублей за 2023 год выросло на 50 % и достигло 21,8 тысячи. Об этом 22 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Frank RG.
Аналитики подсчитали, что общий объем средств богатых россиян в банках за тот же период вырос на 62 %, до 13,1 трлн рублей. Этому предшествовало падение на 26 % в 2022 году. На средства наиболее обеспеченных клиентов приходится порядка 23 % совокупного финансового капитала России.
Компания разделила клиентов сегмента Private Banking на две категории — состоятельные и очень состоятельные. Активы первых составляют от 100 до 500 млн рублей, вторых — от 500 миллионов. Количество состоятельных в банках увеличилось на 46 %, до 17,7 тыс. человек, очень состоятельных — на 64 %, до 4 100 человек.
Основной причиной беспрецедентного роста рынка Private Banking стал приток «новых денег», обусловленный главным образом сокращением оттока капитала из России, отметила проектный директор Premium & Private Banking Frank RG Любовь Прокопова.
Ранее журнал Forbes представил новый рейтинг богатейших людей планеты, куда попали 125 долларовых миллиардера из России. Это на 15 человек больше, чем было годом ранее. Также выросло общее состояние богатейших россиян — с 505 до 576,8 миллиарда долларов.