Число состоятельных клиентов в российских банках за год выросло в полтора раза

Количество клиентов российских банков с капиталом от 100 млн рублей за 2023 год выросло на 50 % и достигло 21,8 тысячи. Об этом 22 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Frank RG.



Аналитики подсчитали, что общий объем средств богатых россиян в банках за тот же период вырос на 62 %, до 13,1 трлн рублей. Этому предшествовало падение на 26 % в 2022 году. На средства наиболее обеспеченных клиентов приходится порядка 23 % совокупного финансового капитала России.

Компания разделила клиентов сегмента Private Banking на две категории — состоятельные и очень состоятельные. Активы первых составляют от 100 до 500 млн рублей, вторых — от 500 миллионов. Количество состоятельных в банках увеличилось на 46 %, до 17,7 тыс. человек, очень состоятельных — на 64 %, до 4 100 человек.