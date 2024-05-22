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    Центр «Э» и СОБР пришли за севастопольцем, который справил нужду на инсталляцию 9 Мая

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    Жителя Севастополя задержали по делу об осквернении символа воинской славы. На одной из старейших площадей города-героя он изобразил «писающего мальчика» у инсталляции, установленной ко Дню Победы.

    МВД России

    О задержании 27-летнего местного жителя севастопольская полиция сообщила 22 мая. Его искали после того, как по соцсетям разлетелось видео с регистратора водителя, проезжавшего мимо площади Ушакова. На кадрах мужчина жмётся к инсталляции в честь 9 Мая. По данным ведомства, к звезде его прижала малая нужда.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично. Верхняя планка наказания, предусмотренного третьей частью статьи 354.1 УК, — три года лишения свободы.

    Личность пойманного на видео быстро установили. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД с силовой поддержкой СОБР Росгвардии пришли за севастопольцем, в прошлом которого кража, наркотики, использование поддельных документов, неоднократное пьяное вождение.

    Основательно выпив, мужчина и стал «героем» видео. При задержании он заверял, что у инсталляции остановился, чтобы отдохнуть, а не облегчиться. По данным полиции, позже он признался в осквернении.

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