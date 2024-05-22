Не бойтесь полураздетых людей — петербуржцы массово восполняют недостаток витамина D

За калифорнийским загаром не нужно никуда ехать — в Петербурге тоже есть солнце. В очередной почти летний день 22 мая жители города оккупировали газоны, чтобы принять солнечные ванны.
Петербургу позволяет нагреваться скандинавский антициклон. Сегодня температура достигла
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
О том, что на кадрах действительно Петербург, по всей видимости, говорят книги в руках отдыхающих. Но как бы ни было много водоемов в городе и как бы сильно горожанам не хотелось охладиться, таблички напоминают, что купаться запрещено.
Из-за стремительного потепления в Петербурге возник «природный коллапс», говорит главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, еще не отцвели тюльпаны и только начала цвести черемуха, а уже в последние пару дней распускаются сирень и ландыши. На подходе даже каштаны. Причина аномалии — нарушение температурного режима.