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    Не бойтесь полураздетых людей — петербуржцы массово восполняют недостаток витамина D

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    За калифорнийским загаром не нужно никуда ехать — в Петербурге тоже есть солнце. В очередной почти летний день 22 мая жители города оккупировали газоны, чтобы принять солнечные ванны.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Петербургу позволяет нагреваться скандинавский антициклон. Сегодня температура достигла +22 градуса, но и это не предел — в пятницу, 24 мая, обещают +27.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    О том, что на кадрах действительно Петербург, по всей видимости, говорят книги в руках отдыхающих. Но как бы ни было много водоемов в городе и как бы сильно горожанам не хотелось охладиться, таблички напоминают, что купаться запрещено.

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    Из-за стремительного потепления в Петербурге возник «природный коллапс», говорит главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, еще не отцвели тюльпаны и только начала цвести черемуха, а уже в последние пару дней распускаются сирень и ландыши. На подходе даже каштаны. Причина аномалии — нарушение температурного режима.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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