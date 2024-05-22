Нарушение температурного режима в Петербурге привело к природному «коллапсу»

О природном «коллапсе» рассказывает 22 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в городе «всё начинает цвести одновременно», нарушая обычные сроки. Такое происходит уже несколько лет подряд.



«Ещё не отцвели тюльпаны, и только начала повсеместно цвести черемуха, а уже и сирень в последние пару дней распускается, ландыши в городе тоже распустились, да и каштаны уже на подходе», — отмечает Колесов.

