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    Нарушение температурного режима в Петербурге привело к природному «коллапсу»

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    О природном «коллапсе» рассказывает 22 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в городе «всё начинает цвести одновременно», нарушая обычные сроки. Такое происходит уже несколько лет подряд.

    «Ещё не отцвели тюльпаны, и только начала повсеместно цвести черемуха, а уже и сирень в последние пару дней распускается, ландыши в городе тоже распустились, да и каштаны уже на подходе», — отмечает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Причина аномалии — нарушение температурного режима.

    «Холодное начало мая задержало развитие растений, но сроки их приходят, поэтому, как только подошло серьёзное тепло, то всё дружно стало распускаться», — поясняет синоптик.

    Такая ситуация более характерна для тёплой городской среды. За городом растения придерживаются расписания. «Сужу по своей даче, где ландыши еще не появились, сирень не набухла и только черёмуха цветёт», — пишет Колесов.

    Что касается погоды, она стабильна. Прогнозы сохраняются: идёт потепление, и пятница может стать самым тёплым днём с начала года. Пока лидирует воскресенье с его 26 градусами.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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