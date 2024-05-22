Нарушение температурного режима в Петербурге привело к природному «коллапсу»

О природном «коллапсе» рассказывает 22 мая главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в городе «всё начинает цвести одновременно», нарушая обычные сроки. Такое происходит уже несколько лет подряд.
«Ещё не отцвели тюльпаны, и только начала повсеместно цвести черемуха, а уже и сирень в последние пару дней распускается, ландыши в городе тоже распустились, да и каштаны уже на подходе», — отмечает Колесов.
Причина аномалии — нарушение температурного режима.
«Холодное начало мая задержало развитие растений, но сроки их приходят, поэтому, как только подошло серьёзное тепло, то всё дружно стало распускаться», — поясняет синоптик.
Такая ситуация более характерна для тёплой городской среды. За городом растения придерживаются расписания. «Сужу по своей даче, где ландыши еще не появились, сирень не набухла и только черёмуха цветёт», — пишет Колесов.
Что касается погоды, она стабильна. Прогнозы сохраняются: идёт потепление, и пятница может стать самым тёплым днём с начала года. Пока лидирует воскресенье с его 26 градусами.