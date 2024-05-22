Преград больше нет. Тепло в Петербурге набирает обороты

Скандинавский антициклон позволяет солнцу прогревать Петербург и Ленинградскую область.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 мая в городе малооблачная погода, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 20–22 градуса, на побережье Финского залива местами до 18.
Сегодня регион будет ощущать влияние периферии скандинавского антициклона. Солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, начнут постепенно прогревать пришедшие в регион холодные воздушные массы. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Завтра, 23 мая, ожидается уже 22–24 градуса, а в пятницу, 24 мая, — до 27 градусов.