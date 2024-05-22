«Прекращайте, у нас тут дети». Стали известны подробности о конфликте со стрельбой на КАДе

Днем 22 мая на КАДе водитель угрожал семье с детьми в машине пистолетом, после чего выстрелил в воздух и уехал. Стрелок был доставлен в отдел полиции.



Как выяснила «Фонтанка», Сергей ехал с семьей по внутреннему кольцу КАДа по направлению от Парголово к Парнасу в правом крайнем ряду, когда его начала подрезать «Киа Серато». Была пробка, так что с шумахером он быстро поравнялся.



«Я спросил его: «Зачем вы так делаете?». Даже грубого слова не сказал. И он достал пистолет и начал кричать: «Я тебя сейчас застрелю». Тут кричать начала уже жена: «Прекращайте, у нас тут дети, что вы делаете? Психологическую травму как минимум он им оставил», — рассказал Сергей.



Когда водителю пригрозили полицией, он выстрелил в воздух и закрыл окно. Далеко уехать у него не получилось — спустя несколько минут его остановили стражи порядка и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.



Задержанным оказался 36-летний мужчина, у него изъяли аэрозольный пистолет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

