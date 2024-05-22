    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, вос

    769мм

    33%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.19eur97.9

    «Прекращайте, у нас тут дети». Стали известны подробности о конфликте со стрельбой на КАДе

    976
    3 комментария

    Днем 22 мая на КАДе водитель угрожал семье с детьми в машине пистолетом, после чего выстрелил в воздух и уехал. Стрелок был доставлен в отдел полиции.

    Как выяснила «Фонтанка», Сергей ехал с семьей по внутреннему кольцу КАДа по направлению от Парголово к Парнасу в правом крайнем ряду, когда его начала подрезать «Киа Серато». Была пробка, так что с шумахером он быстро поравнялся.

    «Я спросил его: «Зачем вы так делаете?». Даже грубого слова не сказал. И он достал пистолет и начал кричать: «Я тебя сейчас застрелю». Тут кричать начала уже жена: «Прекращайте, у нас тут дети, что вы делаете? Психологическую травму как минимум он им оставил», — рассказал Сергей.

    Когда водителю пригрозили полицией, он выстрелил в воздух и закрыл окно. Далеко уехать у него не получилось — спустя несколько минут его остановили стражи порядка и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

    Задержанным оказался 36-летний мужчина, у него изъяли аэрозольный пистолет, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу. К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СтрельбаКАД
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close