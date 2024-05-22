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    На КАД водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком

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    В Петербурге на КАД в районе проспекта Энгельса произошел очередной дорожный конфликт, закончившийся выстрелом. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Мужчина за рулем «Киа Серато» ехал от Парголово в сторону Парнаса. Прямо на дороге он начал угрожать другому водителю. По всей видимости, словами он ограничиться не смог и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета. В момент выстрела в автомобиле водителя, который получал угрозы, ехал ребенок.

    Через несколько минут сотрудники ДПС смогли задержать 36-летнего агрессивного водителя «Киа».

    «У него изъят аэрозольный пистолет. Пострадавших в инциденте нет. По факту произошедшего полицией проводится проверка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    Ранее у ТРК «Сити Молл» на парковке произошла стрельба. Таким способом двое водителей выясняли между собой отношения. 34-летний подозреваемый до 14 июля получил запрет определенных действий. Пострадавший 38-летний мужчина после произошедшего находился в больнице и перенес операцию.

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