На КАД водитель угрожал пистолетом мужчине с ребенком

В Петербурге на КАД в районе проспекта Энгельса произошел очередной дорожный конфликт, закончившийся выстрелом. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Мужчина за рулем «Киа Серато» ехал от Парголово в сторону Парнаса. Прямо на дороге он начал угрожать другому водителю. По всей видимости, словами он ограничиться не смог и выстрелил в воздух из аэрозольного пистолета. В момент выстрела в автомобиле водителя, который получал угрозы, ехал ребенок.

Через несколько минут сотрудники ДПС смогли задержать 36-летнего агрессивного водителя «Киа».