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    Горящая электричка в Москве задержала два «Сапсана» и «Ласточку» в Петербург

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    Фото: ОЖД
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    Пожар на железной дороге в Москве 22 мая сказался на движении поездов на Ленинградском направлении, в том числе в Петербург. Задержаны четыре поезда дальнего следования и три электрички, еще три — отменены.

    Из-за возгорания электрички на станции Поварово задержаны «Сапсаны» № 772 и № 774 следованием из Москвы в Петербург, поезд № 64 Самара — Петербург и «Ласточка» № 826 из столицы в Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Также задерживаются электрички № 7958 Москва — Тверь, № 6888 Москва — Крюково и № 6713 Тверь — Москва и отменены три пригородных поезда на участках Поварово — Подсолнечная, Поваровка — Тверь и Подсолнечная — Поваровка.

    На станции Поварово для пассажиров организовывают автобусы до Твери с заездом на станции Подсолнечная и Клин.

    Пожар случился в 14:52. На станции Поварово загорелась электричка Москва — Тверь. Люди не пострадали — пассажиров успели эвакуировать. В 15:40 возгорание локализовали, а в 16:15 — потушили. Теперь на месте освобождают пути и восстанавливают инфраструктуру. Поезда пускают по соседнему пути.

    В ОЖД не исключают, что источник огня был занесен извне. Причины пожара выясняются. Северная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

    Фото: ОЖД

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    МоскваПетербургПожарПоездаЭлектрички
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