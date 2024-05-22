Горящая электричка в Москве задержала два «Сапсана» и «Ласточку» в Петербург

Пожар на железной дороге в Москве 22 мая сказался на движении поездов на Ленинградском направлении, в том числе в Петербург. Задержаны четыре поезда дальнего следования и три электрички, еще три — отменены.



Из-за возгорания электрички на станции Поварово задержаны «Сапсаны» № 772 и № 774 следованием из Москвы в Петербург, поезд № 64 Самара — Петербург и «Ласточка» № 826 из столицы в Петербург, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Также задерживаются электрички № 7958 Москва — Тверь, № 6888 Москва — Крюково и № 6713 Тверь — Москва и отменены три пригородных поезда на участках Поварово — Подсолнечная, Поваровка — Тверь и Подсолнечная — Поваровка.