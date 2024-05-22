Горящая электричка в Москве задержала два «Сапсана» и «Ласточку» в Петербург

Пожар на железной дороге в Москве 22 мая сказался на движении поездов на Ленинградском направлении, в том числе в Петербург. Задержаны четыре поезда дальнего следования и три электрички, еще три — отменены.
Из-за возгорания электрички на станции Поварово задержаны «Сапсаны»
На станции Поварово для пассажиров организовывают автобусы до Твери с заездом на станции Подсолнечная и Клин.
Пожар случился в 14:52. На станции Поварово загорелась электричка Москва — Тверь. Люди не пострадали — пассажиров успели эвакуировать. В 15:40 возгорание локализовали, а в 16:15 — потушили. Теперь на месте освобождают пути и восстанавливают инфраструктуру. Поезда пускают по соседнему пути.
В ОЖД не исключают, что источник огня был занесен извне. Причины пожара выясняются. Северная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.