В Подмосковье загорелись два вагона электрички

В подмосковном Солнечногорске вспыхнули вагоны пригородной электрички. Пожар случился на станции Поварово-1 Ленинградского направления, сообщает 22 мая портал MSK1.RU.
«К счастью, обошлось без пострадавших. Но по направлению временно ограничили движение», — пишет портал.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что у платформы стоит поезд, а над крышей вагонов поднимаются черные клубы дыма.
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«Пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен пожарный поезд со станции Ховрино. Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются», — заявили MSK1.RU представители ОЖД.
Сообщается о возможных задержках пригородных электричек в Подмосковье в сторону Твери.