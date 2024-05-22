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    В Подмосковье загорелись два вагона электрички

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    В подмосковном Солнечногорске вспыхнули вагоны пригородной электрички. Пожар случился на станции Поварово-1 Ленинградского направления, сообщает 22 мая портал MSK1.RU.

    «К счастью, обошлось без пострадавших. Но по направлению временно ограничили движение», — пишет портал.

    На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что у платформы стоит поезд, а над крышей вагонов поднимаются черные клубы дыма.

    MSK1.RU | Новости Москвы

    «Пассажиров эвакуировали. Пострадавших нет. К месту происшествия направлен пожарный поезд со станции Ховрино. Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются», — заявили MSK1.RU представители ОЖД.

    Сообщается о возможных задержках пригородных электричек в Подмосковье в сторону Твери.

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