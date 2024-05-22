Пожар в электричке в Подмосковье потушили. На месте работает прокуратура

В подмосковном Солнечногорске потушили пожар в пригородной электричке, сообщает 22 мая МЧС России.
Напомним, «Фонтанка» рассказывала, возле станции Поварово-1 горели два вагона поезда Москва-Тверь — восьмой и девятый. Как сообщал ТАСС, пожар локализовали на площади 140 кв. м.
телеграм-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Проверку по данному факту проводит Северная транспортная прокуратура. По кадрам, которые публикует надзорное ведомство в своем официальном тг-канале, можно составить представление о масштабе возгорания.
«Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«На станции Поварово горели 2 вагона на 140 квадратных метрах. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались 8 человек, никто не пострадал», — сказано в официальном сообщении МЧС.
МЧС России
Сообщается о возможных задержках пригородных электричек в Подмосковье в сторону Твери.