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    Пожар в электричке в Подмосковье потушили. На месте работает прокуратура

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    В подмосковном Солнечногорске потушили пожар в пригородной электричке, сообщает 22 мая МЧС России.

    Напомним, «Фонтанка» рассказывала, возле станции Поварово-1 горели два вагона поезда Москва-Тверь — восьмой и девятый. Как сообщал ТАСС, пожар локализовали на площади 140 кв. м.

    телеграм-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

    Проверку по данному факту проводит Северная транспортная прокуратура. По кадрам, которые публикует надзорное ведомство в своем официальном тг-канале, можно составить представление о масштабе возгорания.

    «Прокуратура установит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования», — сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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    «На станции Поварово горели 2 вагона на 140 квадратных метрах. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались 8 человек, никто не пострадал», — сказано в официальном сообщении МЧС.

    МЧС России

    Сообщается о возможных задержках пригородных электричек в Подмосковье в сторону Твери.

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