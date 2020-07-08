До сентября в Крыму — только отдых класса люкс. Глава региона рассказал об ажиотажном спросе на средний ценовой сегмент

Глава Крыма Сергей Аксенов провел онлайн-конференцию, на которой рассказал о готовности курортов полуострова к приему туристов.



«Туристический сезон стартовал! <...> Свободных номеров сегодня практически в среднем ценовом сегменте нет. Полностью забронировано все до сентября месяца. Остались отдельные люксовые номера <...> и есть номера, от которых отказывались», — рассказал 8 июля Аксенов.

По его словам, «массовое повышение цен» на полуострове не наблюдается. В данный момент к принятию туристов готовы 450 пляжей, а 650 объектов подали заявки на размещение приезжих. Аксенов посетовал, что не знает, как можно обязать руководителей санаториев добиться социального дистанцирования на пляжах.