До сентября в Крыму — только отдых класса люкс. Глава региона рассказал об ажиотажном спросе на средний ценовой сегмент
Глава Крыма Сергей Аксенов провел онлайн-конференцию, на которой рассказал о готовности курортов полуострова к приему туристов.
«Туристический сезон стартовал! <...> Свободных номеров сегодня практически в среднем ценовом сегменте нет. Полностью забронировано все до сентября месяца. Остались отдельные люксовые номера <...> и есть номера, от которых отказывались», — рассказал 8 июля Аксенов.
По его словам, «массовое повышение цен» на полуострове не наблюдается. В данный момент к принятию туристов готовы 450 пляжей, а 650 объектов подали заявки на размещение приезжих. Аксенов посетовал, что не знает, как можно обязать руководителей санаториев добиться социального дистанцирования на пляжах.
Глава региона подчеркнул, что коечный фонд позволяет принять заболевших COVID-19, а «отката» к прежним ограничениям не будет. «На мой взгляд, надо уже научиться выживать с теми реалиями, которые есть. Коронавирус от нас никуда не уйдет, мы это все понимаем», — заверил Аксенов.
В конце июня Крым объявил об открытии туристического сезона.