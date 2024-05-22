Шерлок Холмс — один из самых знаменитых персонажей в мире. Про гениального сыщика уже больше века снимают всё новые фильмы, и пока одни обожают советский сериал с Ливановым, другие фанатеют от Камбербэтча в образе детектива. В честь дня рождения Артура Конан Дойла, подарившего нам Шерлока Холмса, мы решили проверить, сколько среди наших читателей настоящих знатоков легендарного детектива.
Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе
Тест покажет, кто зачитывался детективами, а кто ни одну экранизацию не посмотрел
22 мая 2024, 19:47
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Похоже, детективы вам совсем не по душе.
Наверное, вы смотрели хотя бы одну экранизацию.
Вы почти идеально знаете истории о Шерлоке Холмсе.
Вы либо настоящий фанат Холмса, либо у вас — прекрасная дедукция!