Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проявить недюжинные детективные способности (или посмотреть все экранизации)

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проявить недюжинные детективные способности (или посмотреть все экранизации) Коллаж: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Шерлок Холмс — один из самых знаменитых персонажей в мире. Про гениального сыщика уже больше века снимают всё новые фильмы, и пока одни обожают советский сериал с Ливановым, другие фанатеют от Камбербэтча в образе детектива. В честь дня рождения Артура Конан Дойла, подарившего нам Шерлока Холмса, мы решили проверить, сколько среди наших читателей настоящих знатоков легендарного детектива.