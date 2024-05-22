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    Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

    Тест покажет, кто зачитывался детективами, а кто ни одну экранизацию не посмотрел

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    4 комментария
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проявить недюжинные детективные способности (или посмотреть все экранизации)
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проявить недюжинные детективные способности (или посмотреть все экранизации)Коллаж: Юрий Скулыбердин / Городские порталы
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    Шерлок Холмс — один из самых знаменитых персонажей в мире. Про гениального сыщика уже больше века снимают всё новые фильмы, и пока одни обожают советский сериал с Ливановым, другие фанатеют от Камбербэтча в образе детектива. В честь дня рождения Артура Конан Дойла, подарившего нам Шерлока Холмса, мы решили проверить, сколько среди наших читателей настоящих знатоков легендарного детектива.

    Как только повести и рассказы о великом сыщике увидели свет, на адрес Холмса стали приходить тысячи писем от читателей, а фанаты принялись выискивать его жилище на этой улице — вспомните, на какой?

    Метод Шерлока Холмса, которым он разгадывал преступления, всегда работал как часы. Как он называется?

    В историях о Шерлоке Холмсе иногда появляется один его родственник — кто?

    Шерлок Холмс всегда занят расследованием какого-нибудь интересного дела (а если нет — то умирает со скуки). Нашлось ли в жизни гениального сыщика место любимой женщине?

    Холмс — не только отличный сыщик, но и неплохой музыкант. На каком инструменте играл детектив?

    Одна из самых знаменитых повестей о Шерлоке Холмсе — «Собака Баскервилей». А почему собака, собственно, «Баскервилей»?

    В одном из рассказов Шерлок Холмс погибает. Как закончил свою жизнь гениальный детектив?

    Кем же был профессор Мориарти, с которым Шерлок Холмс готов расправиться ценой своей жизни?

    Зачем же Артур Конан Дойл решил убить своего персонажа?

    Истории о Шерлоке Холмсе экранизировали сотни раз, но кто из этих актеров никогда не играл роль великого сыщика?

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    Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

    Похоже, детективы вам совсем не по душе.

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    Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

    Наверное, вы смотрели хотя бы одну экранизацию.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

    Вы почти идеально знаете истории о Шерлоке Холмсе.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Не так уж и элементарно, Ватсон! Попробуйте ответить на все вопросы о Шерлоке Холмсе

    Вы либо настоящий фанат Холмса, либо у вас — прекрасная дедукция!

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    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проявить недюжинные детективные способности (или посмотреть все экранизации)
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проявить недюжинные детективные способности (или посмотреть все экранизации)Коллаж: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

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