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    Минтранс не планирует отменять международные рейсы «Победы»

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    Минтранс не планирует отменять международные рейсы авиакомпании «Победа» с июля, пишет ТАСС 22 мая со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

    Источник агентства подчеркнул, что «Победа» продолжает выполнять рейсы согласно расписанию, и никаких планов по их отмене нет.

    Днем 22 мая в телеграм-каналах распространялась информация о том, что глава Минтранса Роман Старовойт может объявить о приостановке рейсов авиакомпании за границу до конца этой недели. Тогда сообщалось, что самолеты, ранее задействованные в зарубежных перевозках, будут использоваться для внутренних перелетов.

    В начале месяца авиакомпания «Победа» попала в санкционный список США. Тогда в Минфине объяснили эту меру тем, что компания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России». Позже в ведомстве заявили, что «Победа» участвует в поставках в Россию авиакомпонентов американского происхождения, в том числе при помощи иранской Mahan Air.

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