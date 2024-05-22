Минтранс не планирует отменять международные рейсы «Победы»

Минтранс не планирует отменять международные рейсы авиакомпании «Победа» с июля, пишет ТАСС 22 мая со ссылкой на источник, близкий к ведомству.



Источник агентства подчеркнул, что «Победа» продолжает выполнять рейсы согласно расписанию, и никаких планов по их отмене нет.



Днем 22 мая в телеграм-каналах распространялась информация о том, что глава Минтранса Роман Старовойт может объявить о приостановке рейсов авиакомпании за границу до конца этой недели. Тогда сообщалось, что самолеты, ранее задействованные в зарубежных перевозках, будут использоваться для внутренних перелетов.



В начале месяца авиакомпания «Победа» попала в санкционный список США. Тогда в Минфине объяснили эту меру тем, что компания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России». Позже в ведомстве заявили, что «Победа» участвует в поставках в Россию авиакомпонентов американского происхождения, в том числе при помощи иранской Mahan Air.

