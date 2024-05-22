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    Виталий Мутко: около 70 тысяч лифтов выйдут из строя к началу 2025 года. Срок их эксплуатации продлят еще на 5 лет

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    Срок эксплуатации большого количества лифтов в России истечет к началу 2025 года, превысив 25 лет. Об этом 22 мая заявил на правительственном часе в Госдуме гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

    «Под семьдесят тысяч лифтов 1 января 2025 года выйдут из строя, — сказал Мутко, некогда занимавший должность министра спорта РФ. — Они работали больше 25 лет. Естественно, мы их продлим — там еще на пять лет, это понятно, но так мы эту проблему не решим. А я считаю, что ее нужно двигать и решать» (цитата по РИА Новости).

    В Национальном лифтовом союзе назвали продление срока службы лифтов вынужденным и заверили, что при «должном профессиональном техническом обслуживании лифты могут продолжать дальше служить достаточно безопасно».

    17 мая в Выборгском районе Петербурга лифт пролетел несколько этажей с находившимся в кабине 12-летним мальчиком.

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