Полтысячи новых камер будут следить за водителями на дорогах Ленобласти

Дороги Ленинградской области обрастут новыми камерами для фиксации нарушений ПДД. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.
Водителей на региональных и местных дорогах Ленобласти проконтролируют 500 новых камер автоматической фотовидеофиксации нарушений. Комплексы «Азимут 4» помимо скорости фиксируют отсутствие ремней безопасности, выезд за стоп-линию, проезд перекрестков на красный свет, выезд на встречку и непропуск пешеходов на переходах.
«Запуск значительного количества камер контроля особенно актуален в преддверии лета, когда в области кратно увеличивается количество машин», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, добавив, что именно превышение скорости является самой частой причиной ДТП в регионе.
По районам Ленобласти дорожные камеры распределены следующим образом:
- Бокситогорский район — 9 комплексов;
- Всеволожский район — 83 комплекса;
- Выборгский район — 48 комплексов;
- Волховский район — 26 комплексов;
- Гатчинский район — 77 комплексов;
- Кировский район — 19 комплексов;
- Кингисеппский район — 25 комплексов;
- Киришский район — 13 комплексов;
- Ломоносовский район — 41 комплекс;
- Лодейнопольский район — 10 комплексов;
- Волосовский район — 19 комплексов;
- Сосновый Бор — 21 комплекс;
- Лужский район — 24 комплекса;
- Подпорожский район — 9 комплексов;
- Приозерский район — 25 комплексов;
- Сланцевский район — 13 комплексов;
- Тихвинский район — 9 комплексов;
- Тосненский район — 29 комплексов.