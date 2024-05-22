Полтысячи новых камер будут следить за водителями на дорогах Ленобласти

Дороги Ленинградской области обрастут новыми камерами для фиксации нарушений ПДД. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.



Водителей на региональных и местных дорогах Ленобласти проконтролируют 500 новых камер автоматической фотовидеофиксации нарушений. Комплексы «Азимут 4» помимо скорости фиксируют отсутствие ремней безопасности, выезд за стоп-линию, проезд перекрестков на красный свет, выезд на встречку и непропуск пешеходов на переходах.

«Запуск значительного количества камер контроля особенно актуален в преддверии лета, когда в области кратно увеличивается количество машин», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, добавив, что именно превышение скорости является самой частой причиной ДТП в регионе.