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    Полтысячи новых камер будут следить за водителями на дорогах Ленобласти

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    Дороги Ленинградской области обрастут новыми камерами для фиксации нарушений ПДД. Об этом 22 мая сообщили в пресс-службе правительства региона.

    Водителей на региональных и местных дорогах Ленобласти проконтролируют 500 новых камер автоматической фотовидеофиксации нарушений. Комплексы «Азимут 4» помимо скорости фиксируют отсутствие ремней безопасности, выезд за стоп-линию, проезд перекрестков на красный свет, выезд на встречку и непропуск пешеходов на переходах.

    «Запуск значительного количества камер контроля особенно актуален в преддверии лета, когда в области кратно увеличивается количество машин», — отметил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов, добавив, что именно превышение скорости является самой частой причиной ДТП в регионе.

    По районам Ленобласти дорожные камеры распределены следующим образом:

    • Бокситогорский район — 9 комплексов;
    • Всеволожский район — 83 комплекса;
    • Выборгский район — 48 комплексов;
    • Волховский район — 26 комплексов;
    • Гатчинский район — 77 комплексов;
    • Кировский район — 19 комплексов;
    • Кингисеппский район — 25 комплексов;
    • Киришский район — 13 комплексов;
    • Ломоносовский район — 41 комплекс;
    • Лодейнопольский район — 10 комплексов;
    • Волосовский район — 19 комплексов;
    • Сосновый Бор — 21 комплекс;
    • Лужский район — 24 комплекса;
    • Подпорожский район — 9 комплексов;
    • Приозерский район — 25 комплексов;
    • Сланцевский район — 13 комплексов;
    • Тихвинский район — 9 комплексов;
    • Тосненский район — 29 комплексов.

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    Ленинградская областьКамеры фиксации нарушений ПДД
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