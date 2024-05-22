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    В Китае выпустили чат-бот, обученный на идеях председателя КНР Си Цзиньпина

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    Власти Китая выпустили чат-бот, который основан на идеях председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 22 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.

    Языковая модель чат-бота базируется на политической доктрине «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» и другой официальной литературе.

    «Пока новую модель использует исследовательский центр при CAC, однако со временем ее могут сделать доступной для более широкого применения», — цитирует информагентство публикацию FT.

    Сейчас чат-бот может отвечать на вопросы, составлять отчеты и переводить с английского на китайский и обратно. Будет ли расширяться список его возможностей — пока непонятно.

    Ранее стало известно, что актриса Скарлетт Йоханссон обратила внимание на нового личного помощника ИИ, которого выпустила компания OpenAl. По мнению Йоханссон и тех, кто был на презентации новой модели GPT-4o, голос, которым говорит чат-бот, очень похож на голос Скарлетт в фильме «Она».

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