В Китае выпустили чат-бот, обученный на идеях председателя КНР Си Цзиньпина

Власти Китая выпустили чат-бот, который основан на идеях председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 22 мая сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times.



Языковая модель чат-бота базируется на политической доктрине «Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи» и другой официальной литературе.

«Пока новую модель использует исследовательский центр при CAC, однако со временем ее могут сделать доступной для более широкого применения», — цитирует информагентство публикацию FT.

Сейчас чат-бот может отвечать на вопросы, составлять отчеты и переводить с английского на китайский и обратно. Будет ли расширяться список его возможностей — пока непонятно.