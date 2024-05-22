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    Владимир Путин поручил утвердить индивидуальные программы развития десяти регионов России

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    Кабинет министров России должен будет до 1 октября 2024 года утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 регионов страны. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

    Из документа, опубликованного на сайте Кремля, следует, что программы будут разрабатываться и утверждаться для Республики Алтай, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Тыва, Республики Хакасия, Чувашской Республики, Алтайского края, Кировской, Курганской и Псковской областей на период с 2025 по 2030 год.

    На реализацию программ из федерального бюджета дополнительно будут выделяться бюджетные ассигнования в размере не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.

    Также сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив глава государства анонсировал запуск четырех новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры».

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