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    Улицу Стойкости «прорвало». Фонтан воды долетает до третьего этажа

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    На улице Стойкости решили освежиться в жару: вечером 22 мая на углу дома 36, корпус 1, фонтан воды забил прямо из-под земли, поделилась с «Фонтанкой» очевидица.

    читательница «Фонтанки» Мария

    Брызги воды долетают почти до третьего этажа — такому напору могут позавидовать городские фонтаны. По словам очевидцев, затопило проезжую часть.

    «Воды было много на проезжей части по Стойкости. Фонтан бил из земли, явно не кран прорвало», — рассказала женщина.

    В момент записи ролика к гейзеру подъезжали аварийные службы.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что 22 и 23 мая АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность в Кировском и Красносельском районах Петербурга. Как раз сегодня в зону работ среди прочих попала улица Стойкости.

    Подробности произошедшего выясняются.

    Обновление:

    Как рассказала читательница Мария, к 19:50 протечку устранили. Службы продолжают работу на месте.

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    Обновление на 20:20 мск:

    Как сообщили «Фонтанке» в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», в ходе диагностики службы обнаружили технологическое нарушение на улице Стойкости, 38. Сейчас ненадежный участок отключен, испытания прочности тепловых сетей продолжаются. После их окончания службы начнут ремонтные работы.

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