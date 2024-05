«Было много крови». Жерара Депардье обвиняют в нападении на «короля папарацци»

75-летний французский актер (и российский гражданин) Жерар Депардье обвиняется в нападении на 79-летнего итальянского фотографа в центре Рима. Рино Бариллари, которого называют «королем папарацци», вел фотоохоту в традиционном месте работы фотографов, ловящих знаменитостей, — в одном из баров на Via Veneto. Об инциденте рассказывает The New York Times.



По словам одного из свидетелей драки, обозревателя газеты La Repubblica Джанни Риотта, репортера неоднократно просили прекратить съемку, но он продолжал. Когда он уже собирался уходить, за ним на улицу с криками побежала спутница Депардье — актриса Магда Ваврусова. Дальше, по ее словам, ветеран фотосъемки жестко толкнул ее, при этом коснувшись ее груди, и теперь она хочет обратиться в полицию. А за ней подскочил и Депардье — и «было много крови» (при этом сторона актера утверждает, что тот поскользнулся и упал на фотографа).