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    Кино

    «Было много крови». Жерара Депардье обвиняют в нападении на «короля папарацци»

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    75-летний французский актер (и российский гражданин) Жерар Депардье обвиняется в нападении на 79-летнего итальянского фотографа в центре Рима. Рино Бариллари, которого называют «королем папарацци», вел фотоохоту в традиционном месте работы фотографов, ловящих знаменитостей, — в одном из баров на Via Veneto. Об инциденте рассказывает The New York Times.

    По словам одного из свидетелей драки, обозревателя газеты La Repubblica Джанни Риотта, репортера неоднократно просили прекратить съемку, но он продолжал. Когда он уже собирался уходить, за ним на улицу с криками побежала спутница Депардье — актриса Магда Ваврусова. Дальше, по ее словам, ветеран фотосъемки жестко толкнул ее, при этом коснувшись ее груди, и теперь она хочет обратиться в полицию. А за ней подскочил и Депардье — и «было много крови» (при этом сторона актера утверждает, что тот поскользнулся и упал на фотографа).

    При этом в ходе конфликта фотограф продолжил снимать звезду, даже когда актер сел в автомобиль.

    Ссора породила новый виток скандалов вокруг Жерара Депардье, который обвиняется в сексуальных преступлениях против двух женщин, совершенных во время съемок во Франции в 2021 году. А в декабре 2023 года во Франции вышел фильм, где рассказывалось о том, что в 2018 году во время поездки в Северную Корею тот делал сексистские замечания — в ходе скандала актера лишили нескольких международных наград, а его скульптуру убрали из парижского музея восковых фигур.

    Но и папарацци тоже не чужд скандалам. Так, при подсчетах, проводившихся к ретроспективной выставке, приуроченной к 60-летию карьеры Рино Бариллари, выяснилось, что на его счету — 163 обращения в отделение неотложной помощи, 11 сломанных ребер, одно ножевое ранение и 76 разбитых фотоаппаратов.

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    Комментарии 5

    Zet22 Мая 2024 в 19:22
    олд скул...
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