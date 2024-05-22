«Было много крови». Жерара Депардье обвиняют в нападении на «короля папарацци»

По словам одного из свидетелей драки, обозревателя газеты La Repubblica Джанни Риотта, репортера неоднократно просили прекратить съемку, но он продолжал. Когда он уже собирался уходить, за ним на улицу с криками побежала спутница Депардье — актриса Магда Ваврусова. Дальше, по ее словам, ветеран фотосъемки жестко толкнул ее, при этом коснувшись ее груди, и теперь она хочет обратиться в полицию. А за ней подскочил и Депардье — и «было много крови» (при этом сторона актера утверждает, что тот поскользнулся и упал на фотографа).
При этом в ходе конфликта фотограф продолжил снимать звезду, даже когда актер сел в автомобиль.
Ссора породила новый виток скандалов вокруг Жерара Депардье, который обвиняется в сексуальных преступлениях против двух женщин, совершенных во время съемок во Франции в 2021 году. А в декабре 2023 года во Франции вышел фильм, где рассказывалось о том, что в 2018 году во время поездки в Северную Корею тот делал сексистские замечания — в ходе скандала актера лишили нескольких международных наград, а его скульптуру убрали из парижского музея восковых фигур.
Но и папарацци тоже не чужд скандалам. Так, при подсчетах, проводившихся к ретроспективной выставке, приуроченной к