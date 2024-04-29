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    Жерара Депардье отпустили из полиции

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    Французский актер Жерар Депардье покинул полицейский участок в Париже после допроса по факту обвинений в домогательствах. Об этом 29 апреля вечером сообщает BFMTV со ссылкой на его адвоката Кристиана Сен-Пале.

    «Содержание под стражей в полиции завершено», — заявил защитник.

    Канал напоминает, что 75-летнего актера с 8 часов утра понедельника допрашивали в участке в связи с обвинениями в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Инциденты, по данным издания, произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера.

    В апреле прошлого года стало известно, что 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии — его адвокаты отрицают преступления.

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