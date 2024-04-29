Жерара Депардье отпустили из полиции

Французский актер Жерар Депардье покинул полицейский участок в Париже после допроса по факту обвинений в домогательствах. Об этом 29 апреля вечером сообщает BFMTV со ссылкой на его адвоката Кристиана Сен-Пале.



«Содержание под стражей в полиции завершено», — заявил защитник.



Канал напоминает, что 75-летнего актера с 8 часов утра понедельника допрашивали в участке в связи с обвинениями в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Инциденты, по данным издания, произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера.