13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии — его адвокаты отрицают преступления

Показания 13 женщин опубликовал французский сайт расследований Mediapart 11 апреля, на него ссылается авторитетное французское издание Le Figaro. Речь идет о событиях 2004–2022 годов. Собеседницы издания рассказывают о сексуальном насилии, которое в их отношении якобы совершал актер — на съемочных площадках и в общественных местах.



Трое женщин дали показания в суде, не подавая жалоб. Некоторые женщины назвали свои имена, другие предпочли скрыться под псевдонимами.



Одна из свидетельниц говорит, что насилие происходило на виду у съемочной группы, — причем, по словам актрисы Сары Брукс, попытка контакта как раз была сделана на потеху публике.

