13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии — его адвокаты отрицают преступления

Показания 13 женщин опубликовал французский сайт расследований Mediapart 11 апреля, на него ссылается авторитетное французское издание Le Figaro. Речь идет о событиях 2004–2022 годов. Собеседницы издания рассказывают о сексуальном насилии, которое в их отношении якобы совершал актер — на съемочных площадках и в общественных местах.
Трое женщин дали показания в суде, не подавая жалоб. Некоторые женщины назвали свои имена, другие предпочли скрыться под псевдонимами.
Одна из свидетельниц говорит, что насилие происходило на виду у съемочной группы, — причем, по словам актрисы Сары Брукс, попытка контакта как раз была сделана на потеху публике.
За Депардье ответили адвокаты, — они считают, что их подзащитный не совершал запрещенных законом действий.
Депардье уже обвинялся в изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к начинающей актрисе в 2021 году. Девушка рассказала о событиях 2018 года, когда, с ее слов, она дважды подвергалась насилию в парижском доме актера.