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    Жерар Депардье помещен под стражу в Париже

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    Актер Жерар Депардье помещен под стражу в парижском полицейском участке. Об этом 29 апреля сообщает BFMTV.

    Депардье допросят после двух обвинений в сексуальных домогательствах. Актера доставили в полицию утром в понедельник. Сам француз все обвинения отрицает.

    Депардье в домогательствах обвинили две женщины. Инциденты, по данным издания, произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера.

    Одна из заявительниц, 53-летняя кинодекоратор, рассказывала, что Депардье якобы домогался ее на съемках в сентябре 2021 года. По ее словам, однажды в коридоре актер будто бы схватил ее за ноги, а затем начал трогать за талию, грудь и ягодицы.

    Вторая заявительница — ассистент режиссера, которой в 2014 году было 24 года. По ее словам, актер трогал ее ягодицы и отпускал в ее адрес нецензурные комментарии.

    В апреле прошлого года стало известно, что 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии — его адвокаты отрицают преступления.

    Депардье уже обвинялся в изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к начинающей актрисе в 2021 году. Девушка рассказала о событиях 2018 года, когда, с ее слов, она дважды подвергалась насилию в парижском доме актера.

    А в декабре 2023 года французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой.

    Также в отношении Депардье ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну.

    Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года. Президент России Владимир Путин тогда объяснил решение о предоставлении актеру гражданства РФ его заслугами перед российской культурой. В конце августа, когда полицейские задержали актёра за езду в нетрезвом виде, он признался, что хочет в Россию. В сентябре 2020 года актёр принял православие.

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