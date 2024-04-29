Жерара Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах

Актер Жерар Депардье находится на допросе в парижском полицейском участке. Он отвечает на вопросы, связанные с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом 29 апреля сообщает французский канал BFMTV.



Депардье в домогательствах обвинили две женщины. Инциденты, по данным издания, произошли в 2014 году на съемках фильма «Маг и сиамцы» Жана-Пьера Моки и в 2021 году на съемках «Зеленых ставней» Жана Беккера. Сам актер отрицает все обвинения. Ему грозит помещение под стражу.



Одна из заявительниц, 53-летняя кинодекоратор, рассказывала, что Депардье якобы домогался ее на съемках в сентябре 2021 года. По ее словам, однажды в коридоре актер будто бы схватил ее за ноги, а затем начал трогать за талию, грудь и ягодицы.

