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    Французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой

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    Французская актриса Эммануэль Дебевер покончила с собой в возрасте 60 лет. Ее тело нашли в реке Сене. Как сообщает Deadline, она сделала это 7 декабря, когда на телевидении вышел фильм-расследование об обвинениях в адрес Жерара Депардье.

    Программа, в которой отражается расследование журнала Complément d'Enquête, была показана на канале France 2. Среди прочих женщин, заявивших о насилии со стороны Депардье, оказалась и Дебевер. Женщина рассказала, что это произошло во время съемок исторической драмы Анджея Вайды «Дантон» 1982 года. Ей тогда было 18 лет.

    Онлайн-издание Mediapart опубликовало расследование, включавшее показания 13 женщин. Все они обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. В 2019 году, когда артиста оправдали в суде, о темном прошлом Депардье рассказала Эммануэль Дебевер.

    «Он воспользовался нашим уединением внутри кареты. Засунул свою большую лапу мне под юбку, якобы чтобы мне стало легче…» — написала тогда актриса.

    После «Дантона» режиссеры звонили и писали ей по поводу новых проектов, но девушка пропала из публичного поля.

    Депардье ответил на пост категорично: невиновен. В интервью газете Le Figaro он признался, что больше не может терпеть те слова, которые слышит в свой адрес уже несколько месяцев. Артист рассказал журналисту, что никогда не позволял себе оскорблять женщин, потому что это было бы равносильно тому, как ударить ногой собственную мать.

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    Сексуальные домогательстваЖерар Депардье
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