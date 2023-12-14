Французская актриса Эммануэль Дебевер, обвинившая Жерара Депардье в сексуальном насилии, покончила с собой

Французская актриса Эммануэль Дебевер покончила с собой в возрасте 60 лет. Ее тело нашли в реке Сене. Как сообщает Deadline, она сделала это 7 декабря, когда на телевидении вышел фильм-расследование об обвинениях в адрес Жерара Депардье.

Программа, в которой отражается расследование журнала Complément d'Enquête, была показана на канале France 2. Среди прочих женщин, заявивших о насилии со стороны Депардье, оказалась и Дебевер. Женщина рассказала, что это произошло во время съемок исторической драмы Анджея Вайды «Дантон» 1982 года. Ей тогда было 18 лет.