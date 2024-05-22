«При условии полного пакета документов». В Смольном прокомментировали перспективы дальнейшей реконструкции Апраксина двора

Власти Петербурга пока не приняли решения по предоставлению КЦ «Питер» других зданий Апраксина двора для реконструкции. Об этом «Фонтанке» 22 мая сообщили в комитете по инвестициям.



«Рассмотрение вопросов о предоставлении других корпусов на территории Апраксина двора для реконструкции и приспособления для современного использования возможно только при условии подготовки инвестором полного пакета документов, включая заключение историко-культурной экспертизы. Такие решения на сегодняшний момент не приняты», — отметили в пресс-службе.