«При условии полного пакета документов». В Смольном прокомментировали перспективы дальнейшей реконструкции Апраксина двора

Власти Петербурга пока не приняли решения по предоставлению КЦ «Питер» других зданий Апраксина двора для реконструкции. Об этом «Фонтанке» 22 мая сообщили в комитете по инвестициям.
«Рассмотрение вопросов о предоставлении других корпусов на территории Апраксина двора для реконструкции и приспособления для современного использования возможно только при условии подготовки инвестором полного пакета документов, включая заключение историко-культурной экспертизы. Такие решения на сегодняшний момент не приняты», — отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что КЦ «Питер» отремонтирует два корпуса Апраксина двора (на Садовой улице,
По данным издания «Деловой Петербург», готовится передача КЦ «Питер» еще десятка объектов Апраксина двора, которые находятся в совместной собственности.
В самом КЦ «Питер» не стали комментировать планы по реконструкции других объектов. «Вопрос о новой оценке инвестиций абсолютно преждевременный», — добавили в компании.
КЦ «Питер» получил статус стратегического инвестора с проектом реконструкции рынка еще в