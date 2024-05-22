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    «При условии полного пакета документов». В Смольном прокомментировали перспективы дальнейшей реконструкции Апраксина двора

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    Власти Петербурга пока не приняли решения по предоставлению КЦ «Питер» других зданий Апраксина двора для реконструкции. Об этом «Фонтанке» 22 мая сообщили в комитете по инвестициям.

    «Рассмотрение вопросов о предоставлении других корпусов на территории Апраксина двора для реконструкции и приспособления для современного использования возможно только при условии подготовки инвестором полного пакета документов, включая заключение историко-культурной экспертизы. Такие решения на сегодняшний момент не приняты», — отметили в пресс-службе.

    Ранее стало известно, что КЦ «Питер» отремонтирует два корпуса Апраксина двора (на Садовой улице, д. 28–30, корп. 37–38), превратив их торговый комплекс с атриумом под стеклянной крышей. Помещения в зданиях частично находятся в собственности инвестора, частично города, уточнили в комитете по инвестициям.

    По данным издания «Деловой Петербург», готовится передача КЦ «Питер» еще десятка объектов Апраксина двора, которые находятся в совместной собственности.

    В самом КЦ «Питер» не стали комментировать планы по реконструкции других объектов. «Вопрос о новой оценке инвестиций абсолютно преждевременный», — добавили в компании.

    КЦ «Питер» получил статус стратегического инвестора с проектом реконструкции рынка еще в 2018-м, но проект забуксовал, поскольку Смольный не нашел способ передать компании городские здания без торгов.

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