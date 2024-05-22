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    Франция провела испытания обновленной ядерной ракеты ASMPA. Все ради поддержания авторитета своих вооруженных сил

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    Во Франции состоялись успешные испытания обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Об этом 22 мая заявил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню.

    В своих соцсетях министр написал, что первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки был осуществлен с истребителя Rafale ВВС стратегического назначения. Учения прошли над территорией Франции.

    На сайте оборонного ведомства по итогам запуска было опубликовано заявление, в котором раскрывалась цель испытаний: «Поддержать авторитет воздушного ядерного элемента сдерживания».

    ASMP (Air-sol moyenne portée) — ракета средней дальности класса «воздух — земля», разработанная французской государственной аэрокосмической корпорацией Aérospatiale и поступившая на вооружение французской армии в 1986 году, после чего была неоднократно модернизирована. Дальность полета ракеты составляет около 500 км.

    Новая модернизация, как говорится в заявлении, позволила улучшить характеристики ракеты, сохранив надежность ядерного компонента сдерживания до появления ядерной ракеты следующего поколения в 2035 году. «ASMPA отвечает желанию президента Франции сохранить оперативный авторитет своих вооруженных сил в долгосрочной перспективе».

    ВС России приняли в мае на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования «Булава», а накануне в Южном военном округе началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения тактического ядерного оружия.

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    ASMPAРакетаИспытанияФранция
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