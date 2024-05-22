Франция провела испытания обновленной ядерной ракеты ASMPA. Все ради поддержания авторитета своих вооруженных сил

Во Франции состоялись успешные испытания обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Об этом 22 мая заявил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню.

В своих соцсетях министр написал, что первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки был осуществлен с истребителя Rafale ВВС стратегического назначения. Учения прошли над территорией Франции.

На сайте оборонного ведомства по итогам запуска было опубликовано заявление, в котором раскрывалась цель испытаний: «Поддержать авторитет воздушного ядерного элемента сдерживания».