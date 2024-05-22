Франция провела испытания обновленной ядерной ракеты ASMPA. Все ради поддержания авторитета своих вооруженных сил

Во Франции состоялись успешные испытания обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. Об этом 22 мая заявил глава министерства обороны страны Себастьян Лекорню.
В своих соцсетях министр написал, что первый летный испытательный пуск обновленной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки был осуществлен с истребителя Rafale ВВС стратегического назначения. Учения прошли над территорией Франции.
На сайте оборонного ведомства по итогам запуска было опубликовано заявление, в котором раскрывалась цель испытаний: «Поддержать авторитет воздушного ядерного элемента сдерживания».
ASMP (Air-sol moyenne portée) — ракета средней дальности класса «воздух — земля», разработанная французской государственной аэрокосмической корпорацией Aérospatiale и поступившая на вооружение французской армии в 1986 году, после чего была неоднократно модернизирована. Дальность полета ракеты составляет около 500 км.
Новая модернизация, как говорится в заявлении, позволила улучшить характеристики ракеты, сохранив надежность ядерного компонента сдерживания до появления ядерной ракеты следующего поколения в 2035 году. «ASMPA отвечает желанию президента Франции сохранить оперативный авторитет своих вооруженных сил в долгосрочной перспективе».