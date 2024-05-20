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    В кино — черная комедия со звездой «Игры престолов» Питером Динклэйджем и музой Хичкока Ширли Маклейн

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    Фото: paradisegroup.ru
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    23 мая в прокат выходит картина Пола Дектора «Мечта с подвохом». По сюжету доктор Фил Лодер, профессор из Гарварда, мечтает приобрести собственный дом. Но из-за его невысокого оклада, пары разводов и высоких цен на недвижимость это кажется невозможным. Однако в один прекрасный день пожилая вдова Астрид предлагает Филу свое родовое поместье — за считаные гроши. Однако Фил подозревает здесь какой-то подвох.

    Фила в картине сыграл Питер Динклэйдж, который больше всего известен по своей роли Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». Роль Астрид же исполнила актриса Ширли Маклейн, обладательница «Оскара» и пяти «Золотых глобусов». Среди самых известных её работ — комедия Альфреда Хичкока «Неприятности с Гарри», вестерн «Два мула для сестры Сары», где она сыграла с Клинтом Иствудом, и оригинальные «Одиннадцать друзей Оушена» 1960 года, где она выступила в дуэте с Фрэнком Синатрой.

    Кроме того, в картине появились такие звезды 80-х и 90-х, как Дэнни Гловер («Смертельное оружие») и Мэтт Диллон («Бойцовая рыбка»).

    Фото: paradisegroup.ru
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    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru
    Фото: paradisegroup.ru

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