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    В Приморском районе перевернулся автомобиль. На месте — пожарная и скорая

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    Вечером 22 мая на пересечении Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов перевернулся автомобиль, сообщили «Фонтанке» читатели. Перекресток встал намертво.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Синий джип встал на дыбы неподалеку от пешеходного перехода и забаррикадировал проезд. На Долгоозерной улице — пробка, перекрыто движение трамвая.

    На месте ДТП заметили скорую и пожарную машину. Других автомобилей — участников аварии на кадрах нет.

    читатель «Фонтанки»

    По словам очевидцев, медики уже уехали с места аварии, информации о пострадавших пока нет. «Фонтанка» выясняет обстоятельства ДТП.

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    К половине восьмого, по данным «Яндекса», уровень пробок в городе упал с 8 до 6 баллов. Но на дорогах все еще плотно.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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