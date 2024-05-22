В Приморском районе перевернулся автомобиль. На месте — пожарная и скорая

Вечером 22 мая на пересечении Долгоозерной улицы и проспекта Авиаконструкторов перевернулся автомобиль, сообщили «Фонтанке» читатели. Перекресток встал намертво.
Синий джип встал на дыбы неподалеку от пешеходного перехода и забаррикадировал проезд. На Долгоозерной улице — пробка, перекрыто движение трамвая.
На месте ДТП заметили скорую и пожарную машину. Других автомобилей — участников аварии на кадрах нет.
читатель «Фонтанки»
По словам очевидцев, медики уже уехали с места аварии, информации о пострадавших пока нет. «Фонтанка» выясняет обстоятельства ДТП.
К половине восьмого, по данным «Яндекса», уровень пробок в городе упал с 8 до 6 баллов. Но на дорогах все еще плотно.