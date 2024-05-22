«Киперы уже седые». Посмотрите на экстремальное увлечение панды Катюши

У подросшей панды Катюши появилось новое увлечение, которое приводит в шок киперов Московского зоопарка. Кадрами экстремальных маневров в среду, 22 мая, поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»
«Катюша высоко залезла, но справилась. Развернулась, слезла ловко и побежала к маме», — написала глава учреждения. Малышка преодолела вверх сразу несколько секций вольера, остановилась, чтобы оглядеться и сделать передышку, а затем начала ловко спускаться.
В комментариях под видео пользователи признались, что их восхитило бесстрашие Катюши, но терпению и состоянию нервов киперов они не завидуют. «Киперы уже седые! Надо им выдавать чай с ромашкой за вредность», — написал один из подписчиков канала.
Катюша уже демонстрировала и раньше свои акробатические навыки на бревнах, привлекая внимание зрителей. Вес малышки достиг уже 26 кг, а на момент рождения составлял всего 150 г.