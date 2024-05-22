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    Комета, мусор или НЛО. В небе над Краснодарским краем пролетело что-то огненное

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    Примерно в 20:49 22 мая над югом России пролетел огненный объект со сверкающим хвостом, пишет 93.RU. Нечто, напоминающее комету, заметили в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.


    По данным проекта по наблюдательной астрономии AstroAlert, вечером огненный объект заметили в Сочи, после чего он пролетел около 700 километров до Волгограда на северо-восток. В районе Ставрополья «комета» уже начала разваливаться на кусочки. Всего полет занял около двух минут.

    «В первую очередь это похоже на обычный сход с орбиты космического мусора, т. е. отработавший ракетоноситель. А второе, о чём мы все забыли, сегодня начались ядерные учения РФ на юге, поэтому запуски ракет присутствуют», — заявил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов журналистам 93.RU.

    По мнению экспертов AstroAlert, в объекте с полыхающим хвостом нет ничего конспирологического или из ряда вон выходящего. Вероятнее всего, вспышка, всколыхнувшая весь юг России, — это горящий космический мусор, который пролетел через атмосферу по касательной.

    Судя по длительности полета и расстоянию, скорость объекта достигала 8 километров в секунду.

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