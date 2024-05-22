Комета, мусор или НЛО. В небе над Краснодарским краем пролетело что-то огненное

Примерно в 20:49 22 мая над югом России пролетел огненный объект со сверкающим хвостом, пишет 93.RU. Нечто, напоминающее комету, заметили в Карачаево-Черкесии, Калмыкии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.



По данным проекта по наблюдательной астрономии AstroAlert, вечером огненный объект заметили в Сочи, после чего он пролетел около 700 километров до Волгограда на северо-восток. В районе Ставрополья «комета» уже начала разваливаться на кусочки. Всего полет занял около двух минут.

