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    Петербург занял второе место в рейтинге качества жизни в РФ

    1997
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    Петербург стал вторым в рейтинге качества жизни в регионах России, уступив только Москве. Об этом 22 мая сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета АСИ с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Фото: АСИ
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    Топ-10 в рейтинге качества жизни по итогам 2023 года выстроился следующим образом:

    1. Москва.
    2. Санкт-Петербург.
    3. Тюменская область.
    4. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
    5. Татарстан.
    6. Московская область.
    7. Тульская область.
    8. Ямало-Ненецкий автономный округ.
    9. Сахалинская область.
    10. Нижегородская область.

    В 2022 году в десятку входили Чечня (8-е место), Белгородская область (7-е место).

    В Северо-Западном федеральном округе лидерами являются Петербург, Ленобласть, Нижегородская область. Сообщается, что в 2023 году свои результаты улучшили 48 регионов.

    Фото: АСИ

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