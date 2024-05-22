Петербург занял второе место в рейтинге качества жизни в РФ

Петербург стал вторым в рейтинге качества жизни в регионах России, уступив только Москве. Об этом 22 мая сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета АСИ с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Москва.
- Санкт-Петербург.
- Тюменская область.
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
- Татарстан.
- Московская область.
- Тульская область.
- Ямало-Ненецкий автономный округ.
- Сахалинская область.
- Нижегородская область.
В 2022 году в десятку входили Чечня (8-е место), Белгородская область (7-е место).
В Северо-Западном федеральном округе лидерами являются Петербург, Ленобласть, Нижегородская область. Сообщается, что в 2023 году свои результаты улучшили 48 регионов.