Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами двух регионов. И поддержал их выдвижение на новый срок

Президент России Владимир Путин 22 мая провел рабочие встречи с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства поддержал выдвижение обоих на новый срок и пожелал им успехов на выборах.
Глава Липецкой области информировал Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе и отдельно — о реализуемой в регионе программе сопровождения семей мобилизованных граждан. Владимир Путин, в свою очередь, попросил главу Липецкой области Игоря Артамонова обратить внимание на укомплектованность медицинских учреждений региона персоналом.
«Я, разумеется, поддерживаю вас. Вы работаете напряженно, и результаты видно», сказал президент Игорю Артамонову.
Губернатор Курганской области доложил президенту о ситуации с паводками в регионе. Владимир Путин сообщил, что по вопросу ликвидации последствий паводка будет в контакте с властями Курганской области, а при необходимости будут приниматься оперативные решения.
«Нужно, конечно, идти к людям напрямую, показывать, что сделано, и говорить о том, что вы планируете. Я со своей стороны желаю вам всего доброго, успехов», — сказал Владимир Путин Вадиму Шумкову.
Ранее 22 мая Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.