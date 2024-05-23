Владимир Путин провел рабочие встречи с губернаторами двух регионов. И поддержал их выдвижение на новый срок

Президент России Владимир Путин 22 мая провел рабочие встречи с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства поддержал выдвижение обоих на новый срок и пожелал им успехов на выборах.

Глава Липецкой области информировал Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе и отдельно — о реализуемой в регионе программе сопровождения семей мобилизованных граждан. Владимир Путин, в свою очередь, попросил главу Липецкой области Игоря Артамонова обратить внимание на укомплектованность медицинских учреждений региона персоналом.