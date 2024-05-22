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    Оплачиваемые выходные и новое жилье взамен потерянного: Владимир Путин раздал поручения для ликвидации последствий паводков

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    Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Полный перечень был опубликован на сайте Кремля.

    До 15 декабря 2024 года президент России поручил внести изменения в законодательство, которые позволят получить оплачиваемые выходные дни или отпуск без сохранения зарплаты «для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности». Правительству совместно с исполнительными органами пострадавших от паводков регионов было поручено организовать летний отдых детей, проживающих в зонах подтопления.

    В связи с «утратой имущества первой необходимости в результате ЧС» в законодательство также будут внесены изменения, позволяющие провести повышение и последующую индексацию размеров единовременной материальной и финансовой помощи гражданам и размеров единовременных пособий, выплачиваемых гражданам, здоровью которых причинен вред.

    Правительство должно будет обеспечить жителей пострадавших от ЧС регионов возможностью получить новое жилье взамен потерянного из-за паводков, а из понятия «имущество первой необходимости», применяемого при выплатах, поручено исключить перечень видов имущества первой необходимости.

    Ранее на совещании по устранению ущерба от наводнений у Владимира Путина возникли вопросы по выплатам пострадавшим от паводков.

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