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    Житель Подмосковья чуть не умер после чистки ушей ватными палочками

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    В Подмосковье 28-летний мужчина оглох на одно ухо и чуть не умер из-за неправильной чистки ушей ватными палочками. Процесс привел к повреждению барабанной перепонки, в результате чего в мозг попала инфекция. Подробности сообщили в Минздраве Московской области, передает MSK1.RU 22 мая.

    Молодой человек обратился к врачам с жалобами на боль в ухе и ухудшение слуха. Осмотр показал, что пациент уже несколько лет страдает гнойным отитом — болезнь успела стать хронической. Причиной стало повреждение барабанной перепонки, вследствие чего внутрь черепа попала инфекция.

    Изначально врачи прописали лекарства и отправили мужчину лечиться домой, однако скоро его настигла лихорадка. После повторного обследования был диагностирован тромбоз сигмовидного синуса, который мог привести к сепсису или отрыву тромба, мужчине провели экстренную операцию.

    Спустя десять дней пациента выписали из больницы, к нему частично вернулся слух. После реабилитации мужчине проведут еще одну операцию, которая поможет избежать повторного воспаления.

    Ранее «Фонтанка» писала о спасении петербуржца с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ему в голову вошел буксировочный крюк.

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    МоскваВатные палочкиИнфекция
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