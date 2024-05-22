Житель Подмосковья чуть не умер после чистки ушей ватными палочками

В Подмосковье
Молодой человек обратился к врачам с жалобами на боль в ухе и ухудшение слуха. Осмотр показал, что пациент уже несколько лет страдает гнойным отитом — болезнь успела стать хронической. Причиной стало повреждение барабанной перепонки, вследствие чего внутрь черепа попала инфекция.
Изначально врачи прописали лекарства и отправили мужчину лечиться домой, однако скоро его настигла лихорадка. После повторного обследования был диагностирован тромбоз сигмовидного синуса, который мог привести к сепсису или отрыву тромба, мужчине провели экстренную операцию.
Спустя десять дней пациента выписали из больницы, к нему частично вернулся слух. После реабилитации мужчине проведут еще одну операцию, которая поможет избежать повторного воспаления.
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