Житель Подмосковья чуть не умер после чистки ушей ватными палочками

В Подмосковье 28-летний мужчина оглох на одно ухо и чуть не умер из-за неправильной чистки ушей ватными палочками. Процесс привел к повреждению барабанной перепонки, в результате чего в мозг попала инфекция. Подробности сообщили в Минздраве Московской области, передает MSK1.RU 22 мая.

Молодой человек обратился к врачам с жалобами на боль в ухе и ухудшение слуха. Осмотр показал, что пациент уже несколько лет страдает гнойным отитом — болезнь успела стать хронической. Причиной стало повреждение барабанной перепонки, вследствие чего внутрь черепа попала инфекция.