    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, вос

    767мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.05eur98.64

    Врачи вытащили из головы петербуржца железный крюк

    2912
    3 комментария

    Врачи Елизаветинской больницы три часа оперировали петербуржца с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ему в голову вошел буксировочный крюк. Подробности «Фонтанке» рассказали в пресс-службе медучреждения 3 мая.

    Инцидент произошел еще вечером 18 апреля. 34-летний мужчина вышел во двор помочь другу с буксировкой автомобиля. Когда транспорт тянули на тросе, крюк оторвался и отлетел в мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

    ПоделитьсяПоделиться

    В больнице у мужчины диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму с наличием фрагмента металлического крюка 6х4 см в тканях головы. Инородное тело вошло в левую височную долю. Также наблюдались нарушения речи и движений. Нейрохирурги экстренно провели декомпрессивную трепанацию черепа с удалением инородного тела.

    Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии и активно идет на поправку, его поддерживают жена и маленькая дочь. Впереди его ждет лечение на отделении реабилитации больницы.

    Ранее «Фонтака» писала, что в Башкортостане хирурги спасли жизнь мужчине, которому воткнули в голову отвертку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОперацияЕлизаветинская больница
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close