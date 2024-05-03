Врачи вытащили из головы петербуржца железный крюк

Врачи Елизаветинской больницы три часа оперировали петербуржца с тяжелой черепно-мозговой травмой. Ему в голову вошел буксировочный крюк. Подробности «Фонтанке» рассказали в пресс-службе медучреждения 3 мая.
Инцидент произошел еще вечером 18 апреля. 34-летний мужчина вышел во двор помочь другу с буксировкой автомобиля. Когда транспорт тянули на тросе, крюк оторвался и отлетел в мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В больнице у мужчины диагностировали открытую тяжелую черепно-мозговую травму с наличием фрагмента металлического крюка 6х4 см в тканях головы. Инородное тело вошло в левую височную долю. Также наблюдались нарушения речи и движений. Нейрохирурги экстренно провели декомпрессивную трепанацию черепа с удалением инородного тела.
Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии и активно идет на поправку, его поддерживают жена и маленькая дочь. Впереди его ждет лечение на отделении реабилитации больницы.
Ранее «Фонтака» писала, что в Башкортостане хирурги спасли жизнь мужчине, которому воткнули в голову отвертку.