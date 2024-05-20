В кино — мелодрама «Сама любовь» с Сэмом Райли и Хейли Беннетт

23 мая на экранах — премьера романтической драмы британского режиссера Джейми Адамса «Сама любовь». По сюжету Идрис и Патрисия развелись более десяти лет назад и с тех пор не виделись, пока Патрисия не сняла номер в небольшом отеле в Корнуолле. Оказалось, что Идрис работает здесь управляющим, а владелица отеля — его новая девушка Луиза. Все трое оказываются запутанными в сложном треугольнике чувств и воспоминаний об ошибках прошлого.
Роль Идриса исполнил Сэм Райли, известный по ролям в фильмах «Контроль», «Малефисента» и «На дороге». Патрисию сыграла Хейли Беннетт («Великий уравнитель», «Великолепная семерка» и «Девушка в поезде»). Луизу сыграла актриса Мариса Абела, которая снимается в роли Эми Уайнхаус в грядущем байопике «Обратно во мрак».
«Сама любовь» была показана на Лондонском кинофестивале и заслужила комплименты от критиков, которые отметили «очаровательную химию» между исполнителями главных ролей и отличную операторскую работу.
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Матвей Пирогов