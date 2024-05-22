Дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской АЭС

Днем в среду дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной электростанции, пострадавших и критических разрушений нет, сообщает 22 мая пресс-служба ЗАЭС.
«Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС», — рассказали представители станции.
20–24 мая в Вене проходит Международная конференция МАГАТЭ по ядерной безопасности (ICONS-2024). Во время зачитывания национальных заявлений несколько стран предъявили обвинения РФ из-за ситуации вокруг ЗАЭС, однако зампостпреда РФ Роман Устинов раскритиковал страны, которые не признают ответственность Украины за обстрелы Запорожской АЭС.
Последний раз об атаках на ЗАЭС сообщалось в апреле. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда оценивал угрозу крупной ядерной аварии на станции как «вполне реальную».
Обновление на 16:47 мск:
Нарушений радиационного фона на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после атаки не выявлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области Валерия Хитарова.