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    Дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской АЭС

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    Днем в среду дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной электростанции, пострадавших и критических разрушений нет, сообщает 22 мая пресс-служба ЗАЭС.

    «Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС», — рассказали представители станции.

    20–24 мая в Вене проходит Международная конференция МАГАТЭ по ядерной безопасности (ICONS-2024). Во время зачитывания национальных заявлений несколько стран предъявили обвинения РФ из-за ситуации вокруг ЗАЭС, однако зампостпреда РФ Роман Устинов раскритиковал страны, которые не признают ответственность Украины за обстрелы Запорожской АЭС.

    Последний раз об атаках на ЗАЭС сообщалось в апреле. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда оценивал угрозу крупной ядерной аварии на станции как «вполне реальную».

    Обновление на 16:47 мск:

    Нарушений радиационного фона на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после атаки не выявлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства по Запорожской области Валерия Хитарова.

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