Ботанический сад зовёт на выставку примул и фестиваль «Яблоневый цвет»

Примулы-аурикулы покажут в павильоне «Зелёный домик» 23–26 мая. Цветы, которые любила Екатерина II, в последнее время вновь обретают популярность, отмечают в Саду.
Вас ждёт всё разнообразие оттенков нежных примул-аурикул: гостям выставки обещают возможность рассмотреть аурикулы любительской секции цветоводов Северо-Запада и сортовые растения иностранной селекции, которые уже освоились в петербургском климате. Также на выставке в «Зелёном домике» вы увидите так называемый театр аурикул — это конструкция, которую традиционно используют в английских садах для демонстрации цветущих растений на уровне глаз зрителя. Посмотреть выставку примул 23–24 мая можно по любым билетам в Сад, 25–26 мая — по билетам на фестиваль «Яблоневый цвет».
Фестиваль пройдёт 25–26 мая, и организаторы приглашают полюбоваться на природные виды яблонь (которых в саду двенадцать) и межвидовые гибриды (их четыре). В рамках фестиваля вы сможете прогуляться по парку-дендрарию с маршрутным листом «Яблони», сходить в Ботанический музей и прогуляться по Тропическому оранжерейному маршруту (с посещением Водной оранжереи), посмотреть выставку примул-аурикул. Традиционно будут и мастер-классы для детей.
Выставка примул-аурикул пройдёт в павильоне «Зелёный домик» с 23 по 26 мая 2024 г. (с 10 до 17 часов), фестиваль «Яблоневый цвет» — 25 и 26 мая с 10 до 17 (с 16:30 до 17:00 — перерыв в работе касс), с 17 до 19 часов вы сможете купить только билеты в парк.
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