Смольный хочет изменить порядок предоставления земельных участков без торгов для объектов культуры и быта

Власти Петербурга предложили внести изменения в закон №282–43, регулирующий предоставление городской недвижимости для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования. Это следует из проекта, опубликованного 22 мая на портале антикоррупционной экспертизы.



Документ устанавливает особый порядок для участков, которые целевым способом предоставляются для размещения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения, а также уточняет критерии отнесения к таким объектам.