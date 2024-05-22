Смольный хочет изменить порядок предоставления земельных участков без торгов для объектов культуры и быта

Власти Петербурга предложили внести изменения в закон №282–43, регулирующий предоставление городской недвижимости для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования. Это следует из проекта, опубликованного 22 мая на портале антикоррупционной экспертизы.
Документ устанавливает особый порядок для участков, которые целевым способом предоставляются для размещения объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения, а также уточняет критерии отнесения к таким объектам.
«Законопроектом предусматривается возможность предъявления дополнительных требований к объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, которые инвестор планирует разместить на испрашиваемых земельных участках», — сообщили «Фонтанке» в комитете по инвестициям. Это позволит учесть интересы Петербурга и минимизировать риски возможного последующего перепрофилирования объекта, добавили в ведомстве.
Ранее Законодательное собрание утвердило поправки в закон о стратегических инвесторах, согласно которым компания из любой сферы сможет получить такой статус, если размер инвестиций составит 15 млрд рублей и более. При этом парламент не поддержал поправки, которыми депутаты предлагали уточнить требования к инвесторам.