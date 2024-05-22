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    Владимир Мединский назначен секретарем президентского Совета по культуре и искусству

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    Владимир Путин внес изменения в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ, утвержденный в 2018 году. Из опубликованного 22 мая указа следует, что секретарем совета назначен Владимир Мединский, а Владимир Толстой исключен из состава.

    Указ подписан президентом и считается вступившим в силу.

    21 мая Владимир Толстой, праправнук русского писателя Льва Толстого, также был освобожден и от должности советника президента.

    Владимир Мединский с марта 2013 года занимает пост председателя Российского военно-исторического общества. 24 января 2020 года работает в Администрации президента РФ на должности помощника главы государства по вопросам истории, исторического наследия и культуры. С 30 июля 2021 года является председателем Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

    По данным СМИ, он также вошел в состав экспертного совета по оценке книжных изданий печатного и электронного формата на предмет их соответствия действующему законодательству, по рекомендации которого издательство «АСТ» накануне остановило продажи трех книг: «Наследие» Владимира Сорокина, «Дом на краю света» Майкла Каннингема и «Комната Джованни» Джеймса Болдуина.

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