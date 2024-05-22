Владимир Мединский назначен секретарем президентского Совета по культуре и искусству

Владимир Путин внес изменения в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ, утвержденный в 2018 году. Из опубликованного 22 мая указа следует, что секретарем совета назначен Владимир Мединский, а Владимир Толстой исключен из состава.

Указ подписан президентом и считается вступившим в силу.

21 мая Владимир Толстой, праправнук русского писателя Льва Толстого, также был освобожден и от должности советника президента.

Владимир Мединский с марта 2013 года занимает пост председателя Российского военно-исторического общества. 24 января 2020 года работает в Администрации президента РФ на должности помощника главы государства по вопросам истории, исторического наследия и культуры. С 30 июля 2021 года является председателем Межведомственной комиссии по историческому просвещению.