Издательство АСТ останавливает продажи трех книг, включая Владимира Сорокина

Книготорговцы в России получили указания от издательства АСТ прекратить продажи, а также распространение электронных версий трех выпущенных им книг. Это последний роман Владимира Сорокина «Наследие» (2023), первый роман лауреата Пулитцеровской премии Майкла Каннингема «Дом на краю света» (1990), а также «Комната Джованни» Джеймса Болдуина (1956).
«Данные книги были направлены на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи», — прокомментировали 22 апреля в издательской группе «Эксмо-АСТ».
В январе роман Владимира Сорокина «Наследие» исчез из онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries — это произошло после обращения Z-писателей в Следственный комитет. Они требовали проверить книгу на пропаганду ЛГБТ* и насилия над детьми.
Тогда в АСТ заявили, что редакция и издательство не нашли в тексте «Наследия» ничего предосудительного, однако отправили его на экспертизу.
Сам Владимир Сорокин напомнил, что роман — фантастический, и речь в нем идет о мире будущего. А «мы живем в мире, который гораздо жестче самой жестокой литературы», — приводил текст его заявления сайт «Горький».
В феврале книги Владимира Сорокина оказались в списке тех, что якобы должны снять с продажи, — всего в нем было 252 наименования.
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.