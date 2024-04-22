Издательство АСТ останавливает продажи трех книг, включая Владимира Сорокина

Книготорговцы в России получили указания от издательства АСТ прекратить продажи, а также распространение электронных версий трех выпущенных им книг. Это последний роман Владимира Сорокина «Наследие» (2023), первый роман лауреата Пулитцеровской премии Майкла Каннингема «Дом на краю света» (1990), а также «Комната Джованни» Джеймса Болдуина (1956).



«Данные книги были направлены на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи», — прокомментировали 22 апреля в издательской группе «Эксмо-АСТ».

