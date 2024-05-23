«Аталанта» всухую разгромила «Байер» в финале Лиги Европы УЕФА

Итальянская футбольная команда «Аталанта» 22 мая одержала победу над немецким клубом «Байер» в финальном матче Лиги Европы УЕФА. Итальянцам удалось забить в ворота противника три мяча, немцам не удалось даже «размочить» счет. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу команды Джана Пьеро Гасперини.

Все три гола забил Адемола Лукман, оформив так называемый хет-трик. Мяч оказывался в воротах немцев на 12-й, 26-й и 76-й минутах. Выигрыш Лиги Европы стал для «Аталанты» первым триумфом среди еврокубков; «Байер», между тем, потерпел свое первое поражение в сезоне после 51 выигрышного матча.