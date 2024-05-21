Футбольный клуб «Челси» сменит главного тренера. Маурисио Почеттино уходит в отставку

Главный тренер английского футбольного клуба «Челси» Маурисио Почеттино покидает свой пост по обоюдному согласию сторон. Информация об этом появилась 21 мая на официальном сайте «Челси».
Вместе с аргентинским специалистом из клуба уходят члены его тренерской команды и помощники Хесус Перес, Мигель д’Агостино, Тони Хименес и сын Себастьяно.
В заявлении говорится, что клуб воздержится от комментариев до момента назначения нового тренера. Имена кандидатов не называются, но в СМИ в числе возможных сменщиков Почеттино рассматривают Себастьяна Хенесса из «Штутгарта» и Мичела из «Жироны», а также двух тренеров, которые вывели свои команды в АПЛ: Кирана МакКенна (Ипсвич) и Энцо Мареска (Лестер).
Почеттино пришел в «Челси» летом 2023 года и стал третьим главным тренером клуба в эпоху новых владельцев после Томаса Тухеля и Грэма Поттера. Сезон 2023/24 выдался для команды очень сложным: она уступила «Ливерпулю» в финале Кубка лиги (0:1), а затем проиграла с тем же счетом «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.
Российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже английского футбольного клуба «Челси» консорциуму Тодда Боули в 2022 году.