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    Футбольный клуб «Челси» сменит главного тренера. Маурисио Почеттино уходит в отставку

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    Главный тренер английского футбольного клуба «Челси» Маурисио Почеттино покидает свой пост по обоюдному согласию сторон. Информация об этом появилась 21 мая на официальном сайте «Челси».

    Вместе с аргентинским специалистом из клуба уходят члены его тренерской команды и помощники Хесус Перес, Мигель д’Агостино, Тони Хименес и сын Себастьяно.

    В заявлении говорится, что клуб воздержится от комментариев до момента назначения нового тренера. Имена кандидатов не называются, но в СМИ в числе возможных сменщиков Почеттино рассматривают Себастьяна Хенесса из «Штутгарта» и Мичела из «Жироны», а также двух тренеров, которые вывели свои команды в АПЛ: Кирана МакКенна (Ипсвич) и Энцо Мареска (Лестер).

    Почеттино пришел в «Челси» летом 2023 года и стал третьим главным тренером клуба в эпоху новых владельцев после Томаса Тухеля и Грэма Поттера. Сезон 2023/24 выдался для команды очень сложным: она уступила «Ливерпулю» в финале Кубка лиги (0:1), а затем проиграла с тем же счетом «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

    Российский бизнесмен Роман Абрамович завершил сделку по продаже английского футбольного клуба «Челси» консорциуму Тодда Боули в 2022 году.

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